Увеличение лимфатических узлов на шее — тревожный, но не всегда опасный симптом. В большинстве случаев это реакция организма на инфекцию. Однако если лимфоузел долго не уменьшается, становится болезненным или меняет форму, это может указывать на серьёзное заболевание. Шейные лимфоузлы — одни из самых чувствительных, и их состояние часто отражает общее состояние иммунной системы.

В этой статье DNEWS рассказывает, почему увеличиваются лимфоузлы на шее, какие симптомы требуют внимания и когда стоит обязательно обращаться к врачу.

Что такое лимфоузлы и зачем они нужны

Лимфатические узлы — это часть иммунной системы. Они фильтруют лимфу и защищают организм от вирусов, бактерий и атипичных клеток. Когда происходит воспаление, узлы увеличиваются — это нормальный защитный механизм.

Как устроены лимфоузлы

Узлы состоят из соединительной ткани и лимфоидных клеток. Они расположены группами — под челюстью, за ушами, на затылке, по бокам шеи. В норме их не видно и не прощупываются. Размер — около 0,5–1 см.

Почему они реагируют на воспаление

При инфекции в лимфе увеличивается количество иммунных клеток. Лимфоузел начинает работать активнее, увеличивается в размере и может стать болезненным. Это свидетельствует о том, что организм борется с возбудителем.

Основные причины увеличения лимфоузлов на шее

Причин воспаления может быть множество: от банальной простуды до онкологических процессов. Важно учитывать, как быстро появился симптом, сопровождается ли он болью, лихорадкой и другими признаками.

Инфекции — главная причина

Наиболее частые причины — вирусные и бактериальные инфекции: ОРВИ, ангина, грипп, отит, стоматит. При этом лимфоузлы увеличиваются с одной или обеих сторон, болезненны, кожа над ними может быть горячей. При лечении основного заболевания они постепенно уменьшаются.

Более серьёзные состояния

Если лимфоузлы не проходят после выздоровления, это может быть сигналом: туберкулёз, ВИЧ, мононуклеоз, лимфома, метастазы. В таких случаях узлы твёрдые, не подвижны, могут срастаться с кожей, вызывать общее недомогание, ночную потливость, потерю веса.

Какие симптомы требуют срочного внимания

Не каждый увеличенный лимфоузел — повод для паники. Но есть признаки, при которых стоит не откладывать визит к врачу и пройти диагностику.

Когда увеличение — норма

Если вы недавно болели или у вас простуда, легкое увеличение лимфоузлов возможно. Они могут быть мягкими, подвижными и слегка болезненными. Через 1–2 недели состояние обычно нормализуется без вмешательства.

Тревожные признаки

– Лимфоузел больше 2 см, не уменьшается более 3 недель

– Он твёрдый, не сдвигается под кожей

– Появились другие симптомы: лихорадка, слабость, потливость

– Кожа покраснела, появилась припухлость или гной

– Заметно похудение без причины

В таких случаях нужна консультация терапевта, ЛОРа или онколога.

Диагностика и лечение увеличенных лимфоузлов

Для постановки диагноза врачи собирают анамнез, осматривают пациента, при необходимости направляют на анализы или биопсию. Лечение зависит от причины воспаления.

Как проводят обследование

В первую очередь — общий анализ крови, маркеры воспаления, УЗИ шеи. Иногда назначают анализ на ВИЧ, гепатиты, ПЦР на вирусы Эпштейна-Барр и цитомегаловирус. При подозрении на опухоль — биопсия или пункция.

Методы лечения

Если причина — инфекция, назначают противовирусные или антибиотики. При гнойном воспалении — местные компрессы, в тяжёлых случаях — вскрытие и дренаж. При аутоиммунных или онкологических заболеваниях требуется лечение у профильного специалиста.

Что делать, чтобы предупредить воспаление

Полностью исключить риск нельзя, но можно снизить его. Для этого важно укреплять иммунитет и следить за гигиеной.

Профилактика простуд и инфекций

Чаще мойте руки, не переохлаждайтесь, своевременно лечите кариес, тонзиллит, синусит. Поддерживайте водный режим и полноценно питайтесь. При хронических заболеваниях — наблюдайтесь у врача.

Укрепление иммунной системы

Занимайтесь спортом, избегайте стресса, высыпайтесь. Принимайте витамины по показаниям. При склонности к воспалениям — следите за состоянием ЛОР-органов и полости рта. Это поможет избежать хронического лимфаденита.

Увеличение лимфоузлов на шее — сигнал иммунной системы. Чаще всего оно возникает при инфекции и проходит само. Но если симптом затягивается, сопровождается ухудшением самочувствия — важно вовремя обратиться к врачу. Не стоит игнорировать сигналы тела. Правильная диагностика и лечение помогут избежать осложнений и сохранить здоровье. Не занимайтесь самолечением, а обратитесь к профессионалам.

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