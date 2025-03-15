В ЕС вводят систему ETIAS: кому из украинцев не придется платить за въезд в 2025 году

С 2025 г. в Европейском Союзе начнет действовать система ETIAS, которая будет регулировать краткосрочные поездки для граждан стран с безвизовым режимом, в том числе и Украины. Для получения разрешения на въезд украинцы должны будут заполнить онлайн-заявку и оплатить 7 евро. Однако это требование не будет касаться всех.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «novyny.live», система ETIAS (Европейская информационная система авторизации путешествий) призвана усилить безопасность в ЕС, предотвращать нелегальную миграцию и выявлять потенциальные угрозы еще до пересечения границы. Процедура оформления разрешения займет около 10 минут и предусматривает заполнение анкеты с личными данными, информацией о паспорте и ответами на несколько вопросов безопасности. Данные будут автоматически проверяться через международные базы, в частности Interpol и Europol.

Если заявка будет одобрена, разрешение будет действовать 3 года или до истечения срока действия паспорта. В большинстве случаев решение принимается в течение нескольких минут, но иногда проверка может занять до 30 дней.

Кто может путешествовать без уплаты сбора

По информации представительства ЕС в Украине, система ETIAS не будет распространяться на граждан:

имеют статус беженца в ЕС;

находятся под временной защитой в европейских странах.

Также бесплатную авторизацию будут получать дети до 18 лет и люди от 70 лет.

Что это значит для украинцев?

Поскольку большое количество украинцев в Европе находится под временной защитой, им не придется проходить платную авторизацию. Для других граждан Украины, планирующих туристические или краткосрочные поездки в ЕС, ETIAS станет обязательным условием пересечения границы.

Чтобы избежать проблем, рекомендуется заблаговременно подавать заявку и проверять актуальную информацию на официальных сайтах.