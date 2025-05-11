Метро в Украине — это не только транспорт, но и часть городской культуры. Оно связывает спальные районы с центрами, разгружает дороги и спасает от пробок. Несмотря на ограниченное количество городов с подземкой, каждый из них имеет свою уникальную систему. Кроме того, в Кривом Роге действует особый вид метрополитена — скоростной метротрамвай, который сочетает черты трамвая и метро.

В этой статье DNEWS рассказывает, где в Украине есть метро, как устроены станции, сколько линий в каждом городе и чем особенное метро Кривого Рога.

Киевский метрополитен — крупнейший в стране

Первое метро Украины и самое разветвлённое. Открылось в 1960 году и с тех пор стало неотъемлемой частью столицы. Именно здесь больше всего станций и пересадочных узлов.

Структура и развитие

Система включает три линии: Святошинско-Броварская (красная), Куренёвско-Красноармейская (синяя) и Сырецко-Печерская (зелёная). Общая протяжённость — около 70 км. Станции расположены как в центре, так и в спальных районах. Ожидается открытие четвёртой — Подольско-Выгуровской линии.

Особенности и трафик

Киевское метро перевозит более 1 миллиона пассажиров в сутки. В час пик интервал между поездами — всего 90 секунд. Некоторые станции оформлены в стиле соцреализма, другие — с современным дизайном и платформами для маломобильных групп населения.

Метро в Харькове и Днепре

Эти города стали вторыми в списке украинских мегаполисов, получивших собственное метро. Системы уступают киевской по масштабам, но выполняют важную транспортную роль.

Харьковский метрополитен

Открыт в 1975 году. Имеет три линии: Салтовская, Алексеевская и Холодногорско-Заводская. Обслуживает более 35 станций и соединяет центр с промышленными зонами. Протяжённость — около 39 км. Пассажиропоток — порядка 600 тысяч человек в день. Харьковское метро известно своей глубокой станцией «Победа» и активным развитием.

Метро в Днепре

Запущено в 1995 году. Имеет одну линию и 6 станций, но уже строится продолжение с выходом к центру. Система остаётся наименее развитой, однако крайне важна для жителей отдалённых районов. Метро соединяет западную часть города с промышленной зоной. Завершение новых станций ожидается в ближайшие годы.

Особый случай: метротрам в Кривом Роге

Криворожская система — уникальное явление в Украине и Европе. Это скоростной метрополитен на базе трамвайной линии, частично проходящий под землёй. Сочетает элементы метро, трамвая и пригородного транспорта.

Устройство и маршруты

Криворожский метротрам был открыт в 1986 году. Его линия пересекает город с севера на юг. Из 11 станций — 4 находятся под землёй. Поезда двигаются по выделенному пути, благодаря чему достигается высокая скорость и регулярность движения. Интервал между трамваями — от 5 до 10 минут.

Значение для города

Система соединяет жилые районы с промышленными предприятиями и шахтами. По своей сути — это бюджетный аналог метро. Такой формат особенно удобен для протяжённых городов вроде Кривого Рога. Он входит в мировые списки нестандартных метрополитенов и используется как пример адаптации транспорта к городской структуре.

Метро в Украине есть в Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Роге. Три из них — классические подземные системы, а четвёртое — уникальный метротрамвай. Каждое из них важно для своего города, разгружает трафик и формирует удобную транспортную среду. Будущее украинского метро — в расширении линий и адаптации под современные нужды пассажиров.

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