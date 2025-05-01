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Когда начинать ремонт или бизнес по Луне: лучшие фазы Луны, советы по дате, влияние лунных циклов на успех начинаний.
Когда начинать ремонт или бизнес по Луне: лучшие фазы Луны, советы по дате, влияние лунных циклов на успех начинаний.
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В какой фазе Луны лучше начинать новое дело: ремонт, строительство, проекты, бизнес

Многие верят, что успех начинаний зависит не только от усилий, но и от лунного цикла. Луна влияет на приливы, рост растений, настроение — а значит, и на дела человека. Для всех, кто интересуется астрологией и практическими советами, особенно актуально знать: когда же лучше всего начинать ремонт, бизнес или строительство. Эта статья DNEWS подробно объяснит, что такое фазы Луны и в какой фазе лучше начинать новые дела, чтобы получить максимальный результат и избежать неудач.

Почему фазы Луны важны при старте новых дел

Прежде чем углубляться в детали, стоит понять, как именно Луна влияет на энергию человека и развитие событий.

Цикличность и энергетика фаз

Лунный цикл длится около 29,5 дней и включает четыре основные фазы. Каждая из них несёт особую энергетику. Новолуние — это точка начала, рост Луны — фаза накопления, полнолуние — пик активности, убывающая Луна — период завершения.

Астрологи считают, что лунный ритм влияет на наше подсознание, интуицию и решимость. Поэтому выбор подходящей фазы помогает действовать более уверенно и продуктивно.

Новолуние — момент планирования

Начнём с самой первой фазы, когда Луна ещё не видна на небе. Это период, который не подходит для активных действий, но идеально подходит для подготовки.

Энергетика новолуния

Новолуние символизирует обнуление. Это хорошее время для анализа, расстановки целей и внутренней концентрации. Любые начинания в этот день могут быть нестабильными — энергии ещё не хватает.

Тем не менее, это отличное время для:

  • продумывания стратегии бизнеса;
  • написания плана ремонта;
  • создания концепции проекта.

Рекомендуется избегать активных вложений и запусков.

Растущая Луна — фаза активных начинаний

Следующая фаза — время, когда Луна растёт и накапливает силу. Именно в этот период лучше всего запускать всё новое.

Почему растущая Луна благоприятна

В этой фазе усиливается приток энергии, мотивации, энтузиазма. Дела, начатые на растущей Луне, имеют тенденцию к развитию и расширению.

Это идеальное время для:

  • открытия бизнеса;
  • старта строительных работ;
  • начала ремонта квартиры;
  • подписания важных контрактов.

Лучше всего начинать на 2–10 лунный день, когда импульс к росту особенно мощный.

Полнолуние — время результатов и анализа

Полнолуние — это пик лунного цикла, насыщенное энергией время. Однако оно не всегда подходит для новых дел.

Эмоции на пределе

В полнолуние усиливаются чувства, напряжение, может наблюдаться импульсивность. Поэтому начинать бизнес или стройку в этот период — рискованно. Возможны конфликты, просчёты и эмоциональные решения.

Вместо начала рекомендуется:

  • подводить итоги;
  • оценивать результаты предыдущих действий;
  • завершать этапы проекта.

Полнолуние хорошо подходит для презентаций и выхода на публику, но не для старта.

Убывающая Луна — фаза завершения

Когда Луна начинает убывать, энергия снижается. Это не лучшее время для старта новых дел.

Энергетика оттока

Убывающая Луна символизирует избавление, очищение, отпускание. Всё, что начато в этот период, может «сдуваться», терять поддержку или быстро прекращаться.

Вместо старта лучше:

  • завершить начатый проект;
  • разобрать завалы;
  • сделать генеральную уборку;
  • избавиться от ненужных вещей.

Если начать бизнес на убывающей Луне — есть риск, что он не получит нужного развития.

Идеальный момент — первые дни растущей Луны

Чтобы достичь максимального эффекта, выбирайте первые 3–10 лунные дни растущей фазы. Это золотое время для любой активности.

Дополнительные советы по выбору даты

Помимо фазы Луны, стоит учитывать:

  • отсутствие ретроградного Меркурия (важно для сделок и коммуникаций);
  • благоприятные аспекты по астрологическому календарю;
  • день недели: понедельник и четверг хорошо подходят для начинаний.

Также следите за собственным состоянием — интуиция часто подсказывает лучше любого прогноза.

Конкретные примеры

Ниже приведены примеры того, как фаза Луны влияет на конкретные начинания.

Начало бизнеса

Рекомендуется выбирать 2–6 лунный день растущей Луны. Это создаёт сильную стартовую энергию. Избегайте новолуний и убывающей фазы.

Ремонт и строительные работы

Лучше начинать после 3-го лунного дня растущей Луны. Работы будут продвигаться быстрее, появится больше помощников, а решения будут точными.

Творческие проекты

Если проект связан с искусством или самовыражением — выбирайте 5–9 день растущей Луны. Вдохновение и энергия в эти дни особенно сильны.

Советы на каждый день

Подводя итог, можно выделить:

  • Новолуние — время замысла и плана.
  • Растущая Луна — оптимальный период для старта дел.
  • Полнолуние — подходящее время для анализа и презентации.
  • Убывающая Луна — благоприятна для завершения и расставания с ненужным.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете гармонично вписать свои начинания в природный ритм и повысить шанс на успех.

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