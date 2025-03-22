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В STALKER 2 нашли «пасху» на известный украинский мем

Игроки STALKER 2: Сердце Чернобыля продолжают открывать для себя все новые тайны и пасхали, которые разработчики GSC Game World спрятали в игре. Одной из свежих находок стала ссылка на культовый украинский мем.

Как сообщает Studway со ссылкой на «24 канал», в глубинах Зони среди руин и аномалий игроки обнаружили неожиданный артефакт – ведерко с желтой краской и загадочными надписями «9», «10» и «или». Для украинцев это сразу же вызвало улыбку, ведь это прямая ссылка на известный мем о не слышящей бабушке, которая пыталась разобрать, который час – девятый или десятый.

У STALKER 2 знайшли «великодку» на відомий український мем

Фото – 24tv.ua.

Эта находка стала настоящим сюрпризом для геймерского сообщества и подтвердила высокий уровень детализации, с которым разработчики создавали мир STALKER 2. Такое внимание к мелочам и умению вплетаться в игру элементы украинской культуры делает игру еще более привлекательной для игроков из Украины и всего мира.

Открытие такого рода пасхалок свидетельствует о том, что разработчики GSC Game World будут продолжать удивлять игроков новыми сюрпризами. Можно ожидать, что в будущем игроки найдут еще много интересных деталей, которые усугубят их погружение в атмосферу Зоны.

Напомним, мы ранее сообщали, какие страны в лидерах по приобретению STALKER 2.

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