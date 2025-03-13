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Весенняя распродажа в Steam: сотни скидок на топовые игры, в том числе STALKER 2

В Steam стартовала весенняя распродажа, которая продлится до 20 марта. Это отличный повод пополнить свою библиотеку игр по выгодным ценам, ведь скидки получили как новинки 2025 года, так и культовые хиты прошлых лет.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт unian, одно из главных предложений для украинских геймеров – STALKER 2: Heart of Chornobyl доступно со скидкой 15%. А настоящим открытием распродажи стала инди-легенда Undertale, которую можно приобрести всего за 16 гривен!

Самые интересные предложения распродажи

  • STALKER 2: Heart of Chornobyl – 1189 грн (-15%)
  • Balatro – 276 грн (-15%)
  • Как Dragon: Infinite Wealth – 999 грн (-20%)
  • Final Fantasy VII Rebirth – 1399 грн (-30%)
  • Silent Hill 2 Remake – 920 грн (-30%)
  • Elden Ring – 1079 грн (-40%)
  • Lies of P – 975 грн (-40%)
  • Cyberpunk 2077: Полное издание – 782 грн (-48%)
  • Persona 3 Reload – 999 грн (-50%)
  • Resident Evil 4 – 524 грн (-50%)
  • The Last of Us Part I – 849 грн (-50%)
  • Hades – 206 грн (-60%)
  • Chrono Trigger – 57 грн (-75%)
  • Heavy Rain – 41 грн (-90%)
  • Undertale – 16 грн (-91%)

Помимо этого Valve опубликовала анонсирующий трейлер, в котором показала еще больше игр, получивших скидки. Среди них Helldivers 2, Sifu, Nine Sols и многие другие.

Если вы хотите узнать больше обо всех скидках, стоит заглянуть на страницу распродажи в Steam. Акция действует до вечера 20 марта, так что времени для выгодных покупок еще достаточно.

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