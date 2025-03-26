Визажист Егор Андрюшин раскрыл секреты сотрудничества со звездами: кто из украинских артистов самый взыскательный

Известный бьюти-блогер и визажист Егор Андрюшин, сотрудничающий с украинскими артистами, хорошо знает, кто из них самый требовательный, а с кем работа превращается в настоящее удовольствие.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт lux.fm, в новом выпуске шоу Вкусно и Душевно с Размиком Андрюшин поделился опытом сотрудничества с топовыми представителями украинского шоу-бизнеса. По его словам, обычно конфликтов не возникает, ведь знаменитости четко понимают, с какой целью обращаются к нему. Впрочем, однажды случился случай, когда звезде не понравился парик и она начала выражать свое недовольство.

«Могут быть ситуации, когда прическа или деталь образа не отвечают ожиданиям, ведь мои работы часто кардинально отличаются от того, как привыкли видеть себя артисты. Для некоторых это может стать неожиданностью, но такие моменты должны оставаться за кулисами»,

– объяснил Андрюшин.

Хотя он отказался называть имя звезды, выражавшей недовольство, отметил, что ситуация завершилась мирно. Он учел пожелания клиентки и наконец она осталась довольна.

Несмотря на свое воздержание, Андрюшин все же признался, что одной из самых взыскательных клиенток была Наталья Могилевская. Однако он не воспринимал это как критику, а наоборот – поблагодарил певицу за ценный опыт.

«Я благодарен Наталье, ведь она научила меня важным нюансам в работе команды. Это очень ценно для меня как для профессионала»,

– отметил визажист.