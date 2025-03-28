Волошин признался в злоупотреблении наркотиками и алкоголем: как это повлияло на него

Александр Волошин, публично признавшийся в злоупотреблении наркотиками и алкоголем, показал, как эти привычки повлияли на его внешний вид и психоэмоциональное состояние. У себя в инста-блоге инфлюэнсер откровенно рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после переезда за границу.

Как сообщает Studway со ссылкой на unian, после эмиграции летом 2024 года, по словам Волошина, он переживал сложный период, который со временем только обострился. Это привело к злоупотреблению алкоголем и наркотиками, что негативно повлияло не только на его самочувствие, но и внешность.

Никогда бы не подумал, что у меня будет такой период в жизни. Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее. У меня 2 варианта: либо RIP, либо стать тем, кем всегда мечтал быть. Я пока на тот свет не собираюсь – еще нужно сына вырастить футболистом. Но то, как я себя запустил – это ужасно»,

– написал блоггер.

Фото – unian.ua.

Он добавил, что преодолел зависимость от каннабиса, однако соцсети стали для него новой формой зависимости, которая также нуждается в борьбе. Александр признался, что больше не может оставаться в TikTok и Instagram так активно, как раньше. Он удалил TikTok и теперь загружает Instagram только тогда, когда в этом нуждается работа.

«Если от каннабиса я смог отказаться месяц назад, то без Instagram и TikTok не мог продержаться даже три часа. Сейчас я буду публиковать контент гораздо реже»,

– отметил он.

Блогер также сообщил, что планирует выпустить подкаст с мамой, подвести итоги конкурса, после чего еще больше ограничит свое присутствие в соцсетях. Несмотря на трудности, Александр заявил, что намерен решить свои проблемы, стать лучшей версией себя и сосредоточиться на положительных изменениях в жизни.