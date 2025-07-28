Уже в конце июля солнечный день становится короче, но летнее тепло всё ещё радует нас яркими лучами. Для тех, кто строит свои планы в зависимости от солнечного света — будь то отдых, работа на даче, рыбалка или фотосъёмка — важно знать, когда именно солнце взойдёт и когда скроется за горизонтом. Особенно это актуально в разгар отпускного сезона, когда хочется использовать световой день максимально. В этой статье от DNEWS вы найдёте точную информацию по каждому региону Украины, узнаете, как изменяется длина дня в июле, и получите советы, как использовать эти данные в быту. Готовы встречать рассвет и ловить последние лучи заката правильно? Тогда начинаем.
Как изменяется продолжительность дня в конце июля
Июльские дни всё ещё длинные, но уже не такие, как в период солнцестояния. Незаметно для глаза световой день укорачивается с каждым днём.
Вторая половина месяца ознаменована постепенным смещением времени восхода на более позднее, а заката — на более раннее. Это связано с естественным астрономическим циклом. Например, в Киеве 29 июля солнце взойдёт в 05:25, а закат произойдёт в 20:43. По сравнению с серединой месяца, день стал короче на 31 минуту.
Динамика уменьшения дня по сравнению с июнем
Сравнение с периодом летнего солнцестояния (21 июня) позволяет понять, насколько меняется продолжительность дня. Тогда солнце заходило почти в 21:10, а сейчас — до 20:45. То есть украинцы теряют около 45 минут светлого времени. Такая динамика отражается на биоритмах и активности.
Почему это важно учитывать при планировании
Когда вы строите планы на вечер или утро — будь то поездка, спорт, дачные дела или прогулка — нужно понимать, сколько времени у вас реально есть до темноты. Зная, когда садится солнце, можно не только не опоздать, но и успеть насладиться последними лучами.
Точное время восхода и заката 29 июля 2025 в разных городах
Разница в солнечном времени между востоком и западом Украины может достигать до часа. Знать региональные особенности — значит уметь грамотно управлять своим временем.
По всей территории страны восход солнца 29 июля произойдёт с интервалом от 04:56 до 05:44, а закат — между 20:28 и 21:25. Самый ранний восход — в Луганске, самый поздний — в Ужгороде. А вот закат позже всего произойдёт на западе.
Где день начинается раньше
Самые ранние лучи солнца первыми встречают жители Луганской и Харьковской областей. Например, в Луганске восход — в 04:56, в Харькове — в 05:12. Это обусловлено географическим положением — восток «ловит» свет раньше.
Где солнце садится позже
На западе солнце задерживается дольше. Так, в Ужгороде закат наступает в 21:25, во Львове — в 21:22. Это особенно важно для тех, кто вечером занимается спортом, фотографией, работой на участке.
Таблица времени восхода и заката по городам Украины
Чтобы вам было удобно ориентироваться, мы подготовили таблицу с точными значениями для 20 городов. Эту информацию можно использовать для планирования дел, съёмок, поездок и просто для красоты.
|Город
|Восход солнца
|Закат солнца
|Киев
|05:25
|20:43
|Львов
|05:37
|21:22
|Одесса
|05:30
|20:37
|Харьков
|05:12
|20:39
|Днепр
|05:16
|20:39
|Луцк
|05:36
|21:19
|Чернигов
|05:17
|20:41
|Ужгород
|05:44
|21:25
|Винница
|05:28
|20:46
|Черновцы
|05:40
|21:17
|Сумы
|05:12
|20:40
|Полтава
|05:16
|20:38
|Николаев
|05:27
|20:34
|Запорожье
|05:17
|20:36
|Кропивницкий
|05:24
|20:38
|Тернополь
|05:38
|21:16
|Ивано-Франковск
|05:40
|21:20
|Хмельницкий
|05:33
|20:55
|Житомир
|05:27
|20:47
|Луганск
|04:56
|20:28
Данные актуальны на 29.07.2025 с учётом времени по киевскому поясу.
Как использовать данные о солнце в повседневной жизни
Многие не придают значения времени восхода и заката, но эти данные можно использовать для повышения продуктивности и улучшения самочувствия.
Утренний свет — ключ к правильному пробуждению. Он запускает биоритмы, улучшает настроение и повышает концентрацию. А вечерние сумерки сигнализируют организму, что пора готовиться ко сну.
Планирование активностей по солнцу
Раннее утро — отличное время для спорта, работы на даче или фотографий. А вечер — для ужина на веранде, прогулок или созерцания заката. Если вы знаете точное время, легко подстроить день под свет.
Синхронизация с биоритмами
Биологические часы человека зависят от естественного освещения. Привычка вставать с солнцем и ложиться после его захода способствует лучшему сну и настроению.
Как изменяется день в течение июля
Чтобы лучше понять, как меняется день, сравним 1, 15 и 29 июля.
|Дата
|Восход (Киев)
|Закат (Киев)
|Продолжительность
|1 июля
|04:52
|21:09
|16 ч 17 мин
|15 июля
|05:08
|20:56
|15 ч 48 мин
|29 июля
|05:25
|20:43
|15 ч 17 мин
Как видно, день укорачивается почти на один час всего за месяц. Это стоит учитывать при планировании режима дня.
Полезные рекомендации для дня с коротким светом
- Вставайте рано — ловите максимум солнечного времени;
- Физическую активность и важные дела переносите на первую половину дня;
- Вечером избегайте яркого света, чтобы организм адаптировался;
- Старайтесь гулять при естественном освещении.
Как сохранить продуктивность летом
Пока лето не закончилось, важно использовать каждую возможность быть на улице. Особенно — в часы до 21:00. Даже 30 минут прогулки вечером стабилизируют биоритмы.
Региональные особенности и их влияние на световой день
Не забывайте, что в пределах одной страны световой день может существенно различаться. От этого зависит не только настроение, но и режим.
Планирование поездок с учётом заката
Если вы путешествуете из центра в западные регионы, вы «получаете» дополнительно 30–45 минут света. Это удобно для вечерних дел, особенно на отдыхе.
География и солнце: что влияет
Основное влияние оказывает долгота: запад получает закат позже, восток — раньше. Даже без смены часового пояса солнце будет вести себя по-разному.
Ранее мы писали о том, как долго человек может не спать.