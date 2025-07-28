Уже в конце июля солнечный день становится короче, но летнее тепло всё ещё радует нас яркими лучами. Для тех, кто строит свои планы в зависимости от солнечного света — будь то отдых, работа на даче, рыбалка или фотосъёмка — важно знать, когда именно солнце взойдёт и когда скроется за горизонтом. Особенно это актуально в разгар отпускного сезона, когда хочется использовать световой день максимально. В этой статье от DNEWS вы найдёте точную информацию по каждому региону Украины, узнаете, как изменяется длина дня в июле, и получите советы, как использовать эти данные в быту. Готовы встречать рассвет и ловить последние лучи заката правильно? Тогда начинаем.

Как изменяется продолжительность дня в конце июля

Июльские дни всё ещё длинные, но уже не такие, как в период солнцестояния. Незаметно для глаза световой день укорачивается с каждым днём.

Вторая половина месяца ознаменована постепенным смещением времени восхода на более позднее, а заката — на более раннее. Это связано с естественным астрономическим циклом. Например, в Киеве 29 июля солнце взойдёт в 05:25, а закат произойдёт в 20:43. По сравнению с серединой месяца, день стал короче на 31 минуту.

Динамика уменьшения дня по сравнению с июнем

Сравнение с периодом летнего солнцестояния (21 июня) позволяет понять, насколько меняется продолжительность дня. Тогда солнце заходило почти в 21:10, а сейчас — до 20:45. То есть украинцы теряют около 45 минут светлого времени. Такая динамика отражается на биоритмах и активности.

Почему это важно учитывать при планировании

Когда вы строите планы на вечер или утро — будь то поездка, спорт, дачные дела или прогулка — нужно понимать, сколько времени у вас реально есть до темноты. Зная, когда садится солнце, можно не только не опоздать, но и успеть насладиться последними лучами.

Точное время восхода и заката 29 июля 2025 в разных городах

Разница в солнечном времени между востоком и западом Украины может достигать до часа. Знать региональные особенности — значит уметь грамотно управлять своим временем.

По всей территории страны восход солнца 29 июля произойдёт с интервалом от 04:56 до 05:44, а закат — между 20:28 и 21:25. Самый ранний восход — в Луганске, самый поздний — в Ужгороде. А вот закат позже всего произойдёт на западе.

Где день начинается раньше

Самые ранние лучи солнца первыми встречают жители Луганской и Харьковской областей. Например, в Луганске восход — в 04:56, в Харькове — в 05:12. Это обусловлено географическим положением — восток «ловит» свет раньше.

Где солнце садится позже

На западе солнце задерживается дольше. Так, в Ужгороде закат наступает в 21:25, во Львове — в 21:22. Это особенно важно для тех, кто вечером занимается спортом, фотографией, работой на участке.

Таблица времени восхода и заката по городам Украины

Чтобы вам было удобно ориентироваться, мы подготовили таблицу с точными значениями для 20 городов. Эту информацию можно использовать для планирования дел, съёмок, поездок и просто для красоты.

Город Восход солнца Закат солнца Киев 05:25 20:43 Львов 05:37 21:22 Одесса 05:30 20:37 Харьков 05:12 20:39 Днепр 05:16 20:39 Луцк 05:36 21:19 Чернигов 05:17 20:41 Ужгород 05:44 21:25 Винница 05:28 20:46 Черновцы 05:40 21:17 Сумы 05:12 20:40 Полтава 05:16 20:38 Николаев 05:27 20:34 Запорожье 05:17 20:36 Кропивницкий 05:24 20:38 Тернополь 05:38 21:16 Ивано-Франковск 05:40 21:20 Хмельницкий 05:33 20:55 Житомир 05:27 20:47 Луганск 04:56 20:28

Данные актуальны на 29.07.2025 с учётом времени по киевскому поясу.

Как использовать данные о солнце в повседневной жизни

Многие не придают значения времени восхода и заката, но эти данные можно использовать для повышения продуктивности и улучшения самочувствия.

Утренний свет — ключ к правильному пробуждению. Он запускает биоритмы, улучшает настроение и повышает концентрацию. А вечерние сумерки сигнализируют организму, что пора готовиться ко сну.

Планирование активностей по солнцу

Раннее утро — отличное время для спорта, работы на даче или фотографий. А вечер — для ужина на веранде, прогулок или созерцания заката. Если вы знаете точное время, легко подстроить день под свет.

Синхронизация с биоритмами

Биологические часы человека зависят от естественного освещения. Привычка вставать с солнцем и ложиться после его захода способствует лучшему сну и настроению.

Как изменяется день в течение июля

Чтобы лучше понять, как меняется день, сравним 1, 15 и 29 июля.

Дата Восход (Киев) Закат (Киев) Продолжительность 1 июля 04:52 21:09 16 ч 17 мин 15 июля 05:08 20:56 15 ч 48 мин 29 июля 05:25 20:43 15 ч 17 мин

Как видно, день укорачивается почти на один час всего за месяц. Это стоит учитывать при планировании режима дня.

Полезные рекомендации для дня с коротким светом

Вставайте рано — ловите максимум солнечного времени;

Физическую активность и важные дела переносите на первую половину дня;

Вечером избегайте яркого света, чтобы организм адаптировался;

Старайтесь гулять при естественном освещении.

Как сохранить продуктивность летом

Пока лето не закончилось, важно использовать каждую возможность быть на улице. Особенно — в часы до 21:00. Даже 30 минут прогулки вечером стабилизируют биоритмы.

Региональные особенности и их влияние на световой день

Не забывайте, что в пределах одной страны световой день может существенно различаться. От этого зависит не только настроение, но и режим.

Планирование поездок с учётом заката

Если вы путешествуете из центра в западные регионы, вы «получаете» дополнительно 30–45 минут света. Это удобно для вечерних дел, особенно на отдыхе.

География и солнце: что влияет

Основное влияние оказывает долгота: запад получает закат позже, восток — раньше. Даже без смены часового пояса солнце будет вести себя по-разному.

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