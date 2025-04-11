Вредно ли хрустеть пальцами: ответ врачей и спортсменов

Хруст пальцев — привычка, которая вызывает жаркие споры. Одни делают это машинально по несколько раз в день, другие считают, что это разрушает суставы и ведёт к артриту. Вокруг хруста пальцев существует множество мифов и заблуждений. DNEWS выяснил — вредно ли хрустеть пальцами на самом деле, и что стоит учитывать каждому.

Почему пальцы хрустят

Хруст в суставах пальцев — это не трение костей, как думают многие. Научно доказано: звук возникает из-за быстрого образования и схлопывания пузырьков газа в синовиальной жидкости, которая находится внутри суставной капсулы. Этот процесс называется кавитацией.

Когда мы резко растягиваем палец, капсула увеличивается в объёме, и внутри жидкости возникает пониженное давление. В ответ образуются пузырьки газа — чаще всего азота и углекислого газа. Именно их «взрыв» и создаёт характерный щелчок.

Что говорят врачи

Медики в целом сходятся во мнении: хрустеть пальцами — не вредно, если нет боли, отёков или ограничения подвижности. Многие исследования, в том числе и длительные (например, 60-летний эксперимент врача Дональда Унгера над собственными руками), не выявили связи между привычкой хрустеть пальцами и развитием артрита.

Однако врачи делают важное уточнение: регулярный, навязчивый хруст может быть симптомом повышенного мышечного напряжения, тревожности или даже невроза. В этом случае проблема не столько в пальцах, сколько в общем психоэмоциональном состоянии.

Когда хруст может быть тревожным сигналом

Хотя сам по себе звук безопасен, есть ситуации, когда стоит насторожиться:

если хруст сопровождается болью

если появляются отёки, покраснение или припухлость

если снижается подвижность пальцев

если есть механические повреждения суставов (после травмы)

В таких случаях стоит обратиться к ортопеду или ревматологу, чтобы исключить артроз, артрит или другие патологии суставов.

Мнение спортсменов и реабилитологов

В профессиональном спорте к суставам относятся с особым вниманием. Хруст без боли — обычное дело, особенно у людей, активно работающих с руками: борцов, тяжелоатлетов, скалолазов. Тренеры и физиотерапевты считают, что контролируемое растягивание суставов может даже быть полезным, если оно сопровождается разминкой, улучшением подвижности и отсутствием болевых ощущений.

Однако если человек чрезмерно увлекается хрустом, особенно без подготовки — это может раздражать капсулу сустава, вызывать нестабильность и микрораздражение. В долгосрочной перспективе это может привести к снижению эластичности тканей.

Психологическая составляющая

Многие люди хрустят пальцами во время стресса, сосредоточенности или скуки. Это становится ритуалом, помогающим снять напряжение. С точки зрения психологии, это — саморегуляция, похожая на покусывание губ или постукивание ногой.

Если привычка не мешает и не вызывает боли — она не требует коррекции. Но если человек ощущает зависимость от действия и не может его контролировать, психолог может помочь понять, откуда идёт внутреннее напряжение и как заменить этот ритуал более полезным способом.

Как безопасно разминать пальцы

Если вы ощущаете усталость или скованность в кистях, особенно при длительной работе за компьютером, полезно:

делать круговые движения кистями

аккуратно массировать основание пальцев

сжимать и разжимать пальцы, используя эспандер

выполнять мягкое растяжение без резких щелчков

Эти действия укрепляют суставы, улучшают кровообращение и снижают нагрузку.

Хруст пальцев — в большинстве случаев безопасная привычка, которая не вызывает артрит и не разрушает суставы. Однако если хруст сопровождается болью или стал навязчивым, стоит обратить внимание на своё состояние — физическое и психологическое.

Сами по себе щелчки — не проблема. Главное — не доводить до боли, не игнорировать сигналы тела и заботиться о здоровье суставов комплексно: через движение, питание и регулярный отдых.

Ранее мы писали о том, почему хрустят суставы: чего не хватает в организме и что делать.