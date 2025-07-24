Автомобильный багажник — это важный аксессуар для каждого водителя, который часто сталкивается с необходимостью перевозки дополнительного груза, будь то спортивное снаряжение, багаж в дальнюю поездку или другие вещи, которые не помещаются в салон. На рынке существует множество различных типов багажников, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и цену. В этой статье от DNEWS мы рассмотрим все виды автомобильных багажников, их характеристики, примеры моделей, а также цены на них.

Виды автомобильных багажников

Существует несколько типов автомобильных багажников, которые можно классифицировать по различным критериям: способу крепления, назначению и конструкции. Рассмотрим самые популярные из них, а также их особенности.

Багажники на крышу

Багажники на крышу — это, пожалуй, наиболее универсальные и популярные варианты для перевозки крупных вещей. Они идеально подходят для людей, которые активно путешествуют, занимаются спортом или имеют необходимость перевозить крупногабаритные грузы, такие как велосипеды, лыжи, сноуборды и т.д.

Типы багажников на крышу:

Жесткие багажники на крышу

Жесткие багажники на крышу имеют прочную конструкцию, что делает их более надежными для перевозки тяжелых и крупных вещей. Обычно они имеют аэродинамическую форму, что помогает снизить сопротивление воздуха и улучшить топливную экономичность. Эти модели отлично подходят для перевозки таких предметов, как велосипеды, сноуборды, палатки или багаж, который должен быть защищен от дождя или снега. Пример модели: Thule Motion XT L Вместимость: 450 литров

Размеры: 175 × 90 × 44 см

Вес: 17 кг

Цена: около 15 000 грн Мягкие багажники на крышу

Мягкие багажники на крышу более легкие и компактные, их проще хранить и устанавливать. Обычно они используют ткани и полиэстер для создания мягкой конструкции, что делает их более доступными по цене. Такие багажники идеально подходят для легких грузов, таких как сумки, спортивное снаряжение или негабаритные предметы. Пример модели: Whispbar WB750 Вместимость: 300 литров

Размеры: 135 × 95 × 45 см

Вес: 4,5 кг

Цена: около 5000 грн

Преимущества багажников на крышу:

Простота установки и демонтажа.

Возможность перевозить большие объемы груза.

Подходят для длительных поездок.

Багажники на заднюю дверь

Багажники на заднюю дверь — это отличный вариант для тех, кто не хочет устанавливать что-то на крышу, но при этом нуждается в дополнительном месте для перевозки вещей. Такие багажники крепятся непосредственно на заднюю дверь автомобиля, что делает их удобными для использования в городских условиях и для коротких поездок.

Типы багажников на заднюю дверь:

Багажники для велосипедов на заднюю дверь

Эти багажники предназначены для транспортировки велосипедов и идеально подходят для людей, которые часто ездят на велосипеде и не хотят возить его внутри автомобиля. Они могут вмещать от 2 до 4 велосипедов, в зависимости от модели. Пример модели: Thule Gateway Pro 2 Вместимость: 2 велосипеда

Размеры: 130 × 35 × 65 см

Вес: 7,5 кг

Цена: около 4500 грн Универсальные багажники на заднюю дверь

Такие багажники используются для перевозки различных грузов, включая сумки, спортивное снаряжение и другие предметы. Они обычно имеют простую конструкцию и легко устанавливаются. Пример модели: MaxxTow 70210 Вместимость: 100 кг (для разных типов груза)

Размеры: 130 × 40 × 70 см

Вес: 12 кг

Цена: около 3000 грн

Преимущества багажников на заднюю дверь:

Быстрая установка и снятие.

Удобный доступ к багажному отделению.

Компактность и экономия пространства.

Внутренние багажники

Внутренние багажники устанавливаются внутри автомобиля, в основном для улучшения организации пространства в багажном отделении. Они помогают максимально эффективно использовать каждый уголок и делят багажник на несколько отсеков для удобства хранения.

Типы внутренних багажников:

Органайзеры для багажного отделения

Органайзеры для багажного отделения помогают разделить пространство на отдельные зоны, что позволяет хранить вещи в порядке и предотвращать их перемешивание во время движения. Они могут быть полезны для семейных поездок, когда необходимо перевозить множество мелких предметов. Пример модели: Hatchbag Boot Liner Размеры: 120 × 100 см

Материал: водоотталкивающая ткань

Цена: около 800 грн Сетки и разделители

Модели с сетками и разделителями помогают более эффективно использовать пространство, удерживая вещи на месте, предотвращая их повреждение и организуя все по категориям. Пример модели: Car Organiser 2 Вместимость: до 50 литров

Материал: полиэстер

Цена: около 350 грн

Преимущества внутренних багажников:

Обеспечивает порядок и экономит пространство.

Предотвращает перемещение предметов во время движения.

Легкость в установке и использовании.

Багажники на прицеп

Для тех, кто часто перевозят крупногабаритные грузы, багажники на прицеп становятся незаменимыми помощниками. Они могут значительно увеличить общий объем перевозимых вещей и позволяют организовать пространство за пределами автомобиля.

Типы багажников на прицеп:

Грузовые багажники на прицеп

Эти багажники предназначены для перевозки мебели, техники и других крупных предметов. Они могут вмещать до 1000 литров и более, в зависимости от модели. Багажники на прицеп обычно имеют жесткую конструкцию и защищают вещи от внешних воздействий. Пример модели: Pace Edwards JackRabbit Вместимость: 1000 литров

Размеры: 200 × 150 × 60 см

Вес: 70 кг

Цена: около 25 000 грн Складные багажники на прицеп

Эти багажники могут складываться, что позволяет уменьшить их размеры в случае, если они не используются. Это удобно для хранения и транспортировки. Пример модели: Yakima Rack & Roll Вместимость: 700 литров

Размеры: 150 × 120 × 50 см

Вес: 50 кг

Цена: около 18 000 грн

Преимущества багажников на прицеп:

Возможность перевозки крупных и тяжелых предметов.

Большая вместимость, подходит для дальних поездок.

Простота использования и крепления.

Характеристики багажников: как выбрать

При выборе багажника важно учитывать несколько ключевых факторов, которые могут существенно повлиять на его эксплуатацию и комфорт.

Материалы и конструкция

Материал изготовления багажника влияет на его долговечность, вес и устойчивость к внешним воздействиям. Багажники могут быть сделаны из различных материалов, включая:

Алюминий: Легкий и прочный материал, который хорошо противостоит коррозии.

Легкий и прочный материал, который хорошо противостоит коррозии. Сталь: Обеспечивает большую прочность, но может быть тяжелее.

Обеспечивает большую прочность, но может быть тяжелее. Пластик: Более дешевый и легкий вариант, но менее долговечный по сравнению с металлом.

Вместимость и габариты

Выбор подходящей вместимости зависит от ваших потребностей. Если вам нужно перевозить много вещей, обратите внимание на модели с большой вместимостью. Для поездок с небольшими грузами можно выбрать более компактные багажники.

Аэродинамика

Аэродинамичные багажники помогают снизить сопротивление воздуха, что позволяет улучшить топливную экономичность и уменьшить шум при движении. Эти багажники имеют особую форму и конструкцию, которые минимизируют сопротивление при движении на высоких скоростях.

Установка и демонтаж

Некоторые багажники требуют сложной установки с помощью специальных креплений и систем, в то время как другие могут быть установлены за несколько минут. Важно учитывать, как часто вам нужно будет устанавливать и снимать багажник, чтобы выбрать наиболее удобное решение.

Цены на автомобильные багажники

Цены на автомобильные багажники в Украине могут сильно варьироваться в зависимости от типа, материала и бренда. Например, багажники на крышу могут стоить от 2000 до 15 000 грн. Модели с улучшенной аэродинамикой и жесткой конструкцией будут дороже, чем более простые варианты.

Багажники на заднюю дверь и внутренние багажники обычно дешевле. Цены на них начинаются от 1500 грн и могут достигать 7000 грн в зависимости от сложности конструкции и функционала.

Ранее мы писали о том, как отполировать фары в домашних условиях правильно.