Автомобильный багажник — это важный аксессуар для каждого водителя, который часто сталкивается с необходимостью перевозки дополнительного груза, будь то спортивное снаряжение, багаж в дальнюю поездку или другие вещи, которые не помещаются в салон. На рынке существует множество различных типов багажников, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и цену. В этой статье от DNEWS мы рассмотрим все виды автомобильных багажников, их характеристики, примеры моделей, а также цены на них.
Виды автомобильных багажников
Существует несколько типов автомобильных багажников, которые можно классифицировать по различным критериям: способу крепления, назначению и конструкции. Рассмотрим самые популярные из них, а также их особенности.
Багажники на крышу
Багажники на крышу — это, пожалуй, наиболее универсальные и популярные варианты для перевозки крупных вещей. Они идеально подходят для людей, которые активно путешествуют, занимаются спортом или имеют необходимость перевозить крупногабаритные грузы, такие как велосипеды, лыжи, сноуборды и т.д.
Типы багажников на крышу:
- Жесткие багажники на крышу
Жесткие багажники на крышу имеют прочную конструкцию, что делает их более надежными для перевозки тяжелых и крупных вещей. Обычно они имеют аэродинамическую форму, что помогает снизить сопротивление воздуха и улучшить топливную экономичность. Эти модели отлично подходят для перевозки таких предметов, как велосипеды, сноуборды, палатки или багаж, который должен быть защищен от дождя или снега. Пример модели: Thule Motion XT L
- Вместимость: 450 литров
- Размеры: 175 × 90 × 44 см
- Вес: 17 кг
- Цена: около 15 000 грн
- Мягкие багажники на крышу
Мягкие багажники на крышу более легкие и компактные, их проще хранить и устанавливать. Обычно они используют ткани и полиэстер для создания мягкой конструкции, что делает их более доступными по цене. Такие багажники идеально подходят для легких грузов, таких как сумки, спортивное снаряжение или негабаритные предметы. Пример модели: Whispbar WB750
- Вместимость: 300 литров
- Размеры: 135 × 95 × 45 см
- Вес: 4,5 кг
- Цена: около 5000 грн
Преимущества багажников на крышу:
- Простота установки и демонтажа.
- Возможность перевозить большие объемы груза.
- Подходят для длительных поездок.
Багажники на заднюю дверь
Багажники на заднюю дверь — это отличный вариант для тех, кто не хочет устанавливать что-то на крышу, но при этом нуждается в дополнительном месте для перевозки вещей. Такие багажники крепятся непосредственно на заднюю дверь автомобиля, что делает их удобными для использования в городских условиях и для коротких поездок.
Типы багажников на заднюю дверь:
- Багажники для велосипедов на заднюю дверь
Эти багажники предназначены для транспортировки велосипедов и идеально подходят для людей, которые часто ездят на велосипеде и не хотят возить его внутри автомобиля. Они могут вмещать от 2 до 4 велосипедов, в зависимости от модели. Пример модели: Thule Gateway Pro 2
- Вместимость: 2 велосипеда
- Размеры: 130 × 35 × 65 см
- Вес: 7,5 кг
- Цена: около 4500 грн
- Универсальные багажники на заднюю дверь
Такие багажники используются для перевозки различных грузов, включая сумки, спортивное снаряжение и другие предметы. Они обычно имеют простую конструкцию и легко устанавливаются. Пример модели: MaxxTow 70210
- Вместимость: 100 кг (для разных типов груза)
- Размеры: 130 × 40 × 70 см
- Вес: 12 кг
- Цена: около 3000 грн
Преимущества багажников на заднюю дверь:
- Быстрая установка и снятие.
- Удобный доступ к багажному отделению.
- Компактность и экономия пространства.
Внутренние багажники
Внутренние багажники устанавливаются внутри автомобиля, в основном для улучшения организации пространства в багажном отделении. Они помогают максимально эффективно использовать каждый уголок и делят багажник на несколько отсеков для удобства хранения.
Типы внутренних багажников:
- Органайзеры для багажного отделения
Органайзеры для багажного отделения помогают разделить пространство на отдельные зоны, что позволяет хранить вещи в порядке и предотвращать их перемешивание во время движения. Они могут быть полезны для семейных поездок, когда необходимо перевозить множество мелких предметов. Пример модели: Hatchbag Boot Liner
- Размеры: 120 × 100 см
- Материал: водоотталкивающая ткань
- Цена: около 800 грн
- Сетки и разделители
Модели с сетками и разделителями помогают более эффективно использовать пространство, удерживая вещи на месте, предотвращая их повреждение и организуя все по категориям. Пример модели: Car Organiser 2
- Вместимость: до 50 литров
- Материал: полиэстер
- Цена: около 350 грн
Преимущества внутренних багажников:
- Обеспечивает порядок и экономит пространство.
- Предотвращает перемещение предметов во время движения.
- Легкость в установке и использовании.
Багажники на прицеп
Для тех, кто часто перевозят крупногабаритные грузы, багажники на прицеп становятся незаменимыми помощниками. Они могут значительно увеличить общий объем перевозимых вещей и позволяют организовать пространство за пределами автомобиля.
Типы багажников на прицеп:
- Грузовые багажники на прицеп
Эти багажники предназначены для перевозки мебели, техники и других крупных предметов. Они могут вмещать до 1000 литров и более, в зависимости от модели. Багажники на прицеп обычно имеют жесткую конструкцию и защищают вещи от внешних воздействий. Пример модели: Pace Edwards JackRabbit
- Вместимость: 1000 литров
- Размеры: 200 × 150 × 60 см
- Вес: 70 кг
- Цена: около 25 000 грн
- Складные багажники на прицеп
Эти багажники могут складываться, что позволяет уменьшить их размеры в случае, если они не используются. Это удобно для хранения и транспортировки. Пример модели: Yakima Rack & Roll
- Вместимость: 700 литров
- Размеры: 150 × 120 × 50 см
- Вес: 50 кг
- Цена: около 18 000 грн
Преимущества багажников на прицеп:
- Возможность перевозки крупных и тяжелых предметов.
- Большая вместимость, подходит для дальних поездок.
- Простота использования и крепления.
Характеристики багажников: как выбрать
При выборе багажника важно учитывать несколько ключевых факторов, которые могут существенно повлиять на его эксплуатацию и комфорт.
Материалы и конструкция
Материал изготовления багажника влияет на его долговечность, вес и устойчивость к внешним воздействиям. Багажники могут быть сделаны из различных материалов, включая:
- Алюминий: Легкий и прочный материал, который хорошо противостоит коррозии.
- Сталь: Обеспечивает большую прочность, но может быть тяжелее.
- Пластик: Более дешевый и легкий вариант, но менее долговечный по сравнению с металлом.
Вместимость и габариты
Выбор подходящей вместимости зависит от ваших потребностей. Если вам нужно перевозить много вещей, обратите внимание на модели с большой вместимостью. Для поездок с небольшими грузами можно выбрать более компактные багажники.
Аэродинамика
Аэродинамичные багажники помогают снизить сопротивление воздуха, что позволяет улучшить топливную экономичность и уменьшить шум при движении. Эти багажники имеют особую форму и конструкцию, которые минимизируют сопротивление при движении на высоких скоростях.
Установка и демонтаж
Некоторые багажники требуют сложной установки с помощью специальных креплений и систем, в то время как другие могут быть установлены за несколько минут. Важно учитывать, как часто вам нужно будет устанавливать и снимать багажник, чтобы выбрать наиболее удобное решение.
Цены на автомобильные багажники
Цены на автомобильные багажники в Украине могут сильно варьироваться в зависимости от типа, материала и бренда. Например, багажники на крышу могут стоить от 2000 до 15 000 грн. Модели с улучшенной аэродинамикой и жесткой конструкцией будут дороже, чем более простые варианты.
Багажники на заднюю дверь и внутренние багажники обычно дешевле. Цены на них начинаются от 1500 грн и могут достигать 7000 грн в зависимости от сложности конструкции и функционала.
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