Выбор идеальных серёг — задача, с которой сталкивается практически каждая женщина. Ювелирный рынок предлагает огромный ассортимент, поэтому важно понимать, какие серьги подойдут именно вам, с учётом формы лица, образа жизни и особенностей здоровья. Помимо эстетики, серьги должны быть комфортными и долговечными. Однако в многообразии моделей легко запутаться — именно поэтому знание видов серёжек и их особенностей становится залогом удачного выбора.

Каждый вид серёжек имеет свои технические характеристики: способ крепления, материалы изготовления, целевое назначение. Одни подходят для повседневного ношения, другие — для торжественных случаев. Сегодня серьги можно подобрать даже без прокола ушей, а для любителей пирсинга существует огромный выбор специализированных украшений. Знание основных видов серёжек и их названий позволит ориентироваться в этом многообразии и сделать выбор, который будет радовать долго. А DNEWS вам в этом поможет.

Виды сережек и их названия — подробный разбор

Ювелирные серьги делятся на множество видов, каждый из которых уникален по своему способу ношения и внешнему виду. Далее подробно рассмотрим самые популярные и востребованные виды, а также полезные советы по выбору.

Клипсы — серьги без прокола с удобной фиксацией

Клипсы — отличный вариант для тех, кто не желает прокалывать уши. Они фиксируются зажимом на мочке уха, что исключает болезненные ощущения. Благодаря такой конструкции клипсы можно надевать и снимать легко и быстро.

Материалы и дизайн: клипсы делают из серебра и золота, а также из гипоаллергенных сплавов и легких металлов. Часто украшают стразами, эмалью и декоративными камнями. Особой популярностью пользуются яркие модели для детей — лёгкие и безопасные. Такие серебряные и золотые изделия позволяют подчеркнуть стиль даже без проколов.

Совет: выбирайте клипсы с мягкой силиконовой подкладкой, чтобы избежать дискомфорта и раздражения. Они подходят для коротких выходов и мероприятий, а также когда необходимо быстро сменить образ.

Серьги для пирсинга — широкий ассортимент и безопасность

Серьги для пирсинга делают из материалов, которые не вызывают аллергии и не раздражают кожу — золота 585 и выше пробы, хирургической стали, титана, серебра 925 пробы с покрытием родием. Их дизайн зависит от места прокола — уши, нос, губы, пупок.

Виды пирсинговых серёг и их особенности:

Штанги — тонкий прямой стержень с фиксирующими накрутками на концах. Идеальны для проколов в мочке и хряще.

Лабреты — с плоским диском на одном конце и накруткой на другом, уменьшают натирание слизистых и кожи.

Кликеры — кольцевые серьги с защёлкой, удобны для носового и хрящевого пирсинга.

Бананы — изогнутые штанги, повторяющие анатомическую форму прокола.

Кольца с декоративными элементами — подчёркивают стиль, могут украшаться камнями и подвесками.

Твистеры — спиралевидные серьги, создающие эффект динамики.

Дизайн таких серёжек варьируется от сдержанных классических моделей до ярких украшений, позволяя подобрать идеальный вариант среди серебряных и золотых изделий.

Рекомендация: выбирайте пирсинговые серьги у проверенных производителей с сертификатами, чтобы избежать воспалений и аллергий.

Каффы — украшения без прокола для модного акцента

Каффы — серьги, которые обхватывают часть уха, при этом не требуют прокола. Обычно они состоят из двух частей: гвоздик или зажима на мочке и дополнительного крепления на хряще.

Часто каффы украшены серебряными или золотыми украшениями, а также могут быть соединены тонкими цепочками. Такие изделия отлично смотрятся как в повседневном стиле, так и в вечерних образах.

Каффы особенно популярны у тех, кто хочет выделиться, не прибегая к проколам, и ценит комфорт при ношении.

Двусторонние серьги — современный тренд с двумя лицами

Двусторонние серьги популярны своей универсальностью. Их главная особенность — декоративные элементы с обеих сторон, что позволяет менять внешний вид, просто переворачивая серьги.

Материалы изготовления включают серебро, золото и их сплавы, а также пластик и стекло. Такие серебряные украшения и золотые изделия смотрятся эффектно и стильно, часто выбираются известными личностями и модниками.

Гвоздики и пусеты — базовый аксессуар на каждый день

Гвоздики, или пусеты, — самые популярные и универсальные серьги. Они плотно прилегают к уху и подходят под любой стиль.

Крепление — тонкий штифт с силиконовой или металлической застёжкой, который надежно фиксирует серьги, исключая риск потери.

Декоративные элементы могут быть из серебра или золота, а также украшены драгоценными и полудрагоценными камнями. Среди разновидностей — кластеры, где несколько камней объединены в единый узор, придавая изделию особый шарм.

Гвоздики — отличные серебряные украшения и золотые изделия для офиса и повседневной жизни.

Серьги-конго — эффектные кольца с историей

Серьги-конго — крупные кольца, пришедшие из африканской культуры. Они отличаются разнообразием толщины и диаметра, что позволяет подобрать модель под любой образ.

Конго могут быть гладкими или украшенными бусинами, жемчугом, подвесками. Часто такие золотые изделия и серебряные украшения украшаются дополнительными элементами, подчеркивая статус и стиль.

Эти серьги отлично подходят женщинам с длинной шеей и овальным лицом, подчёркивая изящество и утонченность.

Серьги-подвески — изящество и лёгкость движения

Серьги-подвески — один из самых популярных видов, где основным элементом является подвеска, свободно двигающаяся при движении головы.

Конструкция состоит из застёжки и декоративного элемента, которые изготавливаются из золота, серебра, драгоценных камней и сплавов. Такие золотые украшения и серебряные изделия визуально удлиняют шею, делают образ более женственным и изящным.

Шандельеры и серьги-жирандоль — королевская роскошь

Шандельеры — серьги, напоминающие старинные люстры. Они состоят из множества подвесок, создающих эффект переливающегося каскада.

Для изготовления чаще всего используют золотые изделия с драгоценными камнями (рубины, изумруды, сапфиры), а также серебряные украшения с покрытием и фианитами для более доступных моделей.

Серьги-жирандоль — разновидность шандельеров с более строгой формой и крупным центральным камнем.

Мужские серьги — брутальность и стиль

Мужские серьги включают классические кольца, пусеты, каффы, а также оригинальные украшения — тоннели и магнитные серьги. Дизайн отличается минимализмом и брутальностью, часто используется символика — кресты, черепа.

Материалы — серебро, золото, титан и сталь. Такие серебряные и золотые изделия подчеркивают индивидуальность и стиль их владельца.

Понимание видов серёжек и их особенностей, а также знания о серебряных и золотых украшениях помогает сделать осознанный выбор. Серьги — не просто аксессуар, а отражение вашей индивидуальности и стиля. Выбирайте изделия с учётом комфорта, материала и дизайна, чтобы наслаждаться красотой и качеством долгое время.

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