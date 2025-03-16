Украина установила исторический рекорд на Евровидении

7 мая в Мальме состоялся I полуфинал Евровидения-2024, в котором принимали участие 15 конкурсантов, из которых только 10 получили пропуск в гранд-финал. Среди счастливчиков и представительницы Украины, выступившие с песней «Teresa & Maria».

По данным STUDway со ссылкой на lux.fm, во время своего выступления с композицией Teresa & Maria наши участницы поразили публику постановкой от режиссера Таню Муиньо, которая содержала символические элементы. Мощный голос артисток гармонично дополняли анимационные эффекты и спецэффекты. Костюмы исполнительниц также были красноречивыми – на каждой из них присутствовали элементы доспехов, которые придали особую изюминку их выступлению. Еврофаны активно поддерживали своих любимцев, создавая невероятную атмосферу и переживая вместе с ними. В результате выступление alyona alyona и Jerry Heil было высоко оценено телезрителями, что позволило им пройти в финал.

Следует отметить, что Украина уже в 17-й раз попадает в финал, являющийся рекордом в истории Евровидения. Наша страна – единственная среди стран-участниц, всегда попадавшая в гранд-финал с 2004 г. Теперь 11 мая во время прямого эфира финала 68-го международного конкурса украинки смогут побороться за «хрустальный микрофон».