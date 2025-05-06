Путешествие по Европе — это не только красивые улицы и культурные открытия, но и мир, где действуют чёткие правила. Здесь за нарушение общественного порядка, даже самое незначительное, можно легко получить внушительный штраф. Туристы часто не догадываются, что привычные действия — от перехода улицы в неположенном месте до поедания бутерброда в метро — могут быть наказуемыми.

Чтобы не портить себе отпуск, важно понимать, какие нормы действуют в разных странах ЕС, сколько придётся заплатить за нарушение и как себя вести, чтобы не попасть под прицел закона. Детально рассказывает DNEWS.

Бытовые нарушения, которые становятся причиной штрафов

Европейские города славятся чистотой, тишиной и вежливым отношением к окружающим. Это не случайность, а результат строгого соблюдения правил. Даже если вы просто гость, от вас ожидают уважения к местным нормам поведения.

Мусор, плевки и окурки

Бросить бумажку мимо урны, стряхнуть пепел на тротуар или оставить фантик на скамейке — всё это может стоить от 30 до 150 евро. В Германии подобные действия расцениваются как нарушение общественного порядка. В Швейцарии — это уже не просто административное правонарушение, а акт неуважения к обществу. Наказание последует быстро и без предупреждений.

Иногда прохожие сами делают замечание. Но чаще всего информация о нарушении поступает через камеры наблюдения или мобильное приложение полиции.

Нарушение тишины

Ночные часы тишины (обычно с 22:00 до 6:00) соблюдаются в Европе строго. Громкий разговор на балконе, включённая музыка, работающий пылесос или детский крик могут стать поводом для жалобы соседей. В Австрии и Германии такие жалобы рассматриваются серьёзно. Штраф — до 500 евро, особенно если вы уже получали предупреждение.

Арендуя жильё, помните: хозяин может вычесть штраф прямо из залога. Поэтому даже один вечер веселья без учёта правил — риск лишиться денег и испортить отношения.

Штрафы в общественном транспорте

Европейский транспорт — это пример чёткости и доверия к пассажиру. Однако каждое правило здесь имеет значение. Нарушение воспринимается не как случайность, а как сознательный выбор не уважать систему.

Проезд без билета

Во многих странах нет турникетов, и это создаёт иллюзию свободы. Но проверка может произойти в любой момент. В Германии, Франции, Италии контролёры работают в штатском. Отсутствие билета — штраф от 60 до 150 евро. Извинения не принимаются: «я не знал» — не аргумент.

Контролёры часто проверяют на конечных станциях или в час пик. Попасться — легко, особенно в туристических районах.

Еда, напитки и ноги на сиденьях

В Вене и Париже есть запрет на еду в метро. Даже бутылка воды может вызвать нарекания, особенно если вы задели других пассажиров. В Нидерландах и Швейцарии запрещено закидывать ноги на соседние кресла. Штрафы — от 40 евро. Такие действия воспринимаются как грубое нарушение порядка.

Поведение на улице и в общественных местах

Гуляя по европейским городам, важно помнить: не всё, что допустимо у вас дома, уместно за границей. Отдых на скамейке с пивом, фото в музее, погружение в фонтан — всё это может обернуться штрафом.

Запрещённое купание

Фонтаны — украшение городов, но не место для купания. В Риме, Барселоне и Вене за погружение ног или фотографию «в воде» можно получить штраф до 500 евро. Даже в жару это считается осквернением исторического объекта.

Переход дороги в неположенном месте

В Германии, Нидерландах, Швеции и Финляндии строго соблюдаются ПДД. Пешеход, который пересёк улицу вне перехода или на красный свет, рискует заплатить 50 евро. И это независимо от того, есть ли машины поблизости.

Алкоголь и поведение в общественных местах

В Испании, Франции и Бельгии распитие алкоголя вне баров и кафе запрещено. Бутылка вина на лавочке может обернуться штрафом от 100 до 300 евро. В Великобритании действуют зоны, свободные от алкоголя — и знак на столбе будет веским доказательством при общении с полицейским.

Животные и ответственность владельцев

Путешествие с собакой — отдельная ответственность. В Европе к этому подходят серьёзно: от поводка до пакета для уборки. Нарушения фиксируют камеры, прохожие и муниципальные службы.

Уборка за питомцем

Во Франции, Германии и Италии отсутствие пакета для уборки за собакой — это 100–200 евро штрафа. В некоторых районах Рима даже предусмотрена система идентификации по анализу ДНК, если хозяин уходит, оставив «след».

Поводок и намордник

Во многих странах прогулка без поводка — это прямое нарушение. В Чехии, Германии, Австрии определённые породы обязаны быть в наморднике. Штрафы — от 70 до 150 евро. Игнорирование может привести к запрету выгула в общественных местах.

Сколько стоит нарушать в разных странах

Нарушение Страна Штраф (€) Бросить мусор Германия 35–100 Шум ночью Австрия до 500 Безбилетный проезд Франция 50–150 Купание в фонтане Италия 100–500 Ноги на сиденье Швейцария 40–90 Алкоголь на улице Испания до 300 Переход в неположенном месте Германия до 50 Неубранные отходы за собакой Франция 100–200

Как не получить штраф: советы туристам

Путешествовать безопасно и без нарушений несложно, если быть внимательным и вежливым. Для этого достаточно соблюдать базовые принципы.

Изучите местные законы до поездки — особенно если планируете арендовать авто или жить в квартире

— особенно если планируете арендовать авто или жить в квартире Читайте таблички и следите за знаками — даже символ может означать запрет

— даже символ может означать запрет Уважайте общественное пространство — не мусорите, не шумите, не мешайте

— не мусорите, не шумите, не мешайте Будьте внимательны в транспорте — держите билет, не ешьте и не вытягивайте ноги

— держите билет, не ешьте и не вытягивайте ноги Если вас остановила полиция — сохраняйте спокойствие

При аренде жилья — уточняйте местные правила у хозяина



Европа ценит порядок, личное пространство и уважение к окружающим. Для туриста это означает одно: чем внимательнее вы к деталям, тем приятнее будет поездка. Штраф — это не трагедия, но его можно избежать, проявив немного осознанности. Путешествуйте с уважением — и Европа ответит вам тишиной, чистотой и искренней улыбкой.

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