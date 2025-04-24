Если вы когда-либо покупали кроссовки для бега, фитнеса или повседневной носки, то наверняка замечали: в верхней части обуви, ближе к щиколотке, есть ещё одна маленькая дырочка для шнурков, чуть в стороне от основной линии. Её часто игнорируют, считая лишней. Но на самом деле она имеет важное назначение — особенно для тех, кто активно двигается.

В этой статье DNEWS рассказывает, зачем нужна вторая (верхняя) дырочка в кроссовках, как правильно ею пользоваться и в каких случаях она действительно помогает.

Что это за дырочка и почему она расположена отдельно

Эта дополнительная пара отверстий называется антискользящим фиксатором пятки или беговой петлёй. Она не обязательна для всех типов обуви, но встречается в кроссовках, особенно беговых, туристических и трекинговых моделях.

Она находится чуть выше основной линии шнуровки и предназначена для создания петли, которая надёжно фиксирует ногу внутри обуви.

Главная цель — улучшить фиксацию пятки

При активной ходьбе или беге может возникать проблема: нога скользит вперёд, особенно если обувь чуть велика или стопа узкая. Это приводит к:

натираниям пятки;

образованию мозолей;

снижению устойчивости;

дискомфорту при длительном ношении.

Использование второй дырочки помогает надёжно зафиксировать пятку, чтобы она не поднималась при каждом шаге. Такой способ шнуровки называется «замок пятки» или «петля бегуна».

Как правильно использовать вторую дырочку: пошагово

Вот простой способ, как зашнуровать кроссовки с использованием этой дополнительной петли:

Шнуруйте обувь обычным способом, пока не дойдёте до предпоследней дырки. Вставьте шнурки в верхние дополнительные отверстия с той же стороны, не перекидывая на другую сторону — чтобы получились маленькие петли. Проденьте каждый конец шнурка в противоположную петлю. Потяните за концы — петли затянутся, плотно фиксируя ногу. Завяжите шнурки, как обычно.

Результат — стопа плотно «садится» в обувь, а пятка перестаёт скользить вверх-вниз.

Когда это особенно полезно

Использование второй дырочки рекомендуется:

при длительных пробежках и тренировках;

во время походов и активного туризма;

при спусках с горы или лестницы;

если обувь немного велика;

при склонности к натиранию задника.

Даже при повседневной носке такой способ шнуровки может снизить нагрузку на стопу и улучшить комфорт.

Это влияет на здоровье ног

Правильная фиксация ноги в кроссовке снижает риск:

травм голеностопа;

воспалений ахиллова сухожилия;

возникновения мозолей и натоптышей;

деформации стопы при длительном использовании обуви.

Особенно важно для людей с плоскостопием, гипермобильностью сустава или чувствительной кожей.

Почему производители не рассказывают об этом

На самом деле, многие бренды указывают эту информацию в инструкциях, но покупатели редко обращают внимание. В магазинах редко демонстрируют технику шнуровки, а сами продавцы часто не используют эту опцию в демонстрационных моделях.

Но теперь, зная о предназначении верхней дырочки, вы сможете получить максимум комфорта от своих кроссовок.

Дополнительная дырочка в кроссовках — это не декоративная деталь, а полезный элемент для улучшения фиксации стопы. Правильно зашнурованные кроссовки снижают нагрузку, защищают от натираний и делают шаги более уверенными.

Если ваши кроссовки «болтаются», пятка скользит или появляются мозоли — попробуйте «замок пятки». Простой приём, который меняет всё.

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