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Защити себя в путешествии: эксперт назвал главные риски при выборе отеля

Захисти себе в подорожі: експерт назвав головні ризики при виборі готелю

С началом туристического сезона снова растет спрос на услуги отелей. Однако не все места для проживания все равно безопасны.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «Express», туристический консультант Колин Пирсон поделился списком так называемых «тревожных сигналов», которые следует учитывать при выборе гостиницы. Эти детали могут показаться незначительными, но они помогут избежать неприятностей в путешествии.

Основные признаки, что отель может быть опасным:

  • Ненадежные замки на дверях и окнах. Если вы не можете закрыть номер правильно, это уже серьезный риск для вашей безопасности.
  • Плохо освещены коридоры или вестибюль. Тусклый свет в общих зонах не только создает чувство дискомфорта, но и делает пребывание в отеле менее безопасным в темное время суток.
  • Отсутствие персонала на рецепции или охране. Качественный сервис подразумевает круглосуточную работу стойки регистрации – это не только удобно, но и гарантирует контроль доступа к помещениям.
  • Номер вашего номера озвучивается вслух. Работник отеля не должен громко объявлять номер вашей комнаты при передаче ключа – это нарушение конфиденциальности, потенциально создающее угрозу.
  • Нет дополнительных средств безопасности на дверях. Надежные отели предлагают ячейку и внутренний замок, который можно закрыть только изнутри.
  • Персонал заходит в номер без уведомления. В хорошем отеле работники не имеют права заходить в комнату без разрешения, особенно если на дверях висит табличка «Не беспокоить».

Выбирая место для проживания, обращайте внимание не только на количество звезд или фото интерьера, но и элементарные меры безопасности. Это поможет избежать проблем во время отдыха.

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