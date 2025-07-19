Когда боль в животе становится невыносимой, человек задумывается о самых худших вариантах. Одним из таких может быть заворот кишок — острое состояние, при котором часть кишечника закручивается вокруг своей оси, вызывая непроходимость и нарушение кровоснабжения. Это не просто неприятный диагноз, а прямая угроза жизни. Заворот кишок может развиваться стремительно, приводить к гангрене тканей, сепсису и даже летальному исходу, если вовремя не начать лечение. Поэтому важно понимать, как определить заворот кишок, распознать его на ранней стадии и предпринять правильные действия. Особенно важно быть настороже родителям, ведь заворот кишок у детей встречается чаще, чем принято думать. В этой статье от DNEWS мы разберем ключевые симптомы, выясним причины, рассмотрим лечение в домашних условиях и в клинике, а также расскажем, может ли заворот кишок пройти сам и когда это состояние действительно смертельно опасно.

Что представляет собой заворот кишок

Для начала важно разобраться, что именно происходит в организме при таком диагнозе. Заворот кишок — это форма кишечной непроходимости, при которой часть кишечника скручивается вокруг своей оси. Это может привести к закупорке просвета кишечника и нарушению кровотока, а при отсутствии лечения — к некрозу тканей. Чаще всего наблюдается заворот сигмовидной кишки и тонкого кишечника.

Состояние считается неотложным. При завороте кишок смертельно опасные последствия могут наступить в течение нескольких часов, особенно у пожилых людей и детей.

Причины развития патологии

Чтобы понять, как лечить заболевание, необходимо определить его истоки. Заворот кишок не возникает просто так — существуют чёткие факторы риска, которые приводят к его развитию.

Анатомические аномалии

Некоторые люди рождаются с удлинённой сигмовидной кишкой или слабым брыжеечным аппаратом, что повышает риск перекрута.

Спайки после операций

После хирургических вмешательств могут образовываться спайки, ограничивающие движение кишечника и способствующие его перекруту.

Диета и питание

Чрезмерное потребление грубой пищи, недостаток клетчатки, резкие изменения рациона могут вызывать повышенное газообразование и давление внутри кишечника.

Гельминты и паразиты

Наличие крупных скоплений паразитов в кишечнике способно привести к его механическому перекручиванию.

Группы риска

Нельзя не учитывать и тех, кто наиболее подвержен этой опасной патологии. Разные возрастные и клинические группы имеют разные уровни уязвимости.

Дети до трёх лет — из-за незрелости пищеварительной системы.

Пожилые — по причине возрастных изменений и снижения моторики кишечника.

Пациенты после операций на брюшной полости — из-за образования спаек.

Клиническая картина и основные симптомы

После определения причин важно знать, как проявляется заворот кишок. Симптоматика может быть пугающе быстрой и нарастать в течение нескольких часов.

Распознать заворот кишок важно как можно раньше. Особенно критично это при стремительном ухудшении состояния.

Симптомы начинаются резко, часто после еды или физической активности. Уже на ранних этапах больной может заметить следующие признаки:

Характер боли при завороте кишок

Боль — главный индикатор проблемы. Её характеристики позволяют отличить заворот кишок от других болезней ЖКТ.

Резкая и схваткообразная боль

Наиболее типичный симптом. Боль возникает внезапно, усиливается волнообразно, локализуется чаще в нижней части живота.

Невозможность отхождения газов и стула

Это указывает на полную кишечную непроходимость.

Вздутие живота

Возникает за счёт скопления газов и жидкости выше места перекрута.

Общие симптомы интоксикации

Параллельно с болевым синдромом развиваются признаки системного отравления организма.

Тошнота и рвота

Особенно при вовлечении тонкого кишечника. Рвота может носить каловый характер.

Повышение температуры

При развитии перитонита возможен резкий скачок до 38–39 °C.

Падение давления, тахикардия

Сигналы общего отравления организма и гиповолемии.

Диагностика и подтверждение диагноза

Чтобы поставить точный диагноз, врачам необходимо использовать как визуальные, так и лабораторные методы. Самодиагностика здесь недопустима.

При подозрении на заворот кишок следует срочно обращаться за медицинской помощью. Чем быстрее установлена причина боли, тем выше шанс избежать тяжелых последствий.

Для диагностики применяют:

Методы визуализации

Изображения органов брюшной полости позволяют быстро и эффективно выявить наличие патологии и уточнить её локализацию.

Рентгенография органов брюшной полости

Позволяет обнаружить газ в атипичных зонах и чаши Клойбера.

КТ или МРТ брюшной полости

Точно показывает место перекрута и степень поражения.

УЗИ органов брюшной полости

Может использоваться как экспресс-метод, особенно у детей.

Лабораторные методы

Дополнительные тесты позволяют оценить общее состояние организма и выявить признаки осложнений.

Общий анализ крови — лейкоцитоз, ускоренная СОЭ.

Биохимия крови — признаки воспаления, обезвоживания.

Лактоацидоз — при нарушении кровотока в кишечнике.

Опасность заворота кишок и прогнозы

После диагностики ключевой задачей становится понимание рисков. Чем дольше сохраняется заворот, тем выше вероятность осложнений.

Если перекрут не устранён в течение 6–12 часов, существует высокий риск некроза тканей. Заворот кишок смертельно опасен именно из-за стремительного прогрессирования.

По статистике, без лечения летальность может достигать 80–90%. После операции и своевременной диагностики выживаемость составляет более 90%.

Чем опасен заворот кишок

Осложнения развиваются очень быстро и часто требуют немедленного хирургического вмешательства.

Некроз и гангрена

Омертвение тканей кишечника требует срочной резекции.

Перитонит

Воспаление брюшины — одно из самых тяжелых осложнений.

Сепсис

Генерализованная инфекция, которая может закончиться смертью.

Может ли заворот пройти сам

Иногда пациенты надеются, что всё обойдётся. Однако рассчитывать на самопроизвольное излечение — крайне рискованно.

В очень редких случаях — при частичном завороте и отсутствии некроза — возможна спонтанная расправка кишки. Но надеяться на это нельзя.

Как лечат заворот кишок

При подтверждённом диагнозе времени на раздумья нет. Выбор метода лечения зависит от тяжести состояния и локализации перекрута.

Тактика зависит от локализации, тяжести и наличия осложнений. Лечение в домашних условиях невозможно при полной непроходимости.

Консервативное лечение и мониторинг

Мягкие формы заворота иногда удаётся вылечить без операции, особенно при своевременном вмешательстве.

Назогастральный дренаж — удаление содержимого желудка.

Капельницы с электролитами — для восполнения жидкости.

Антибиотики — для предотвращения сепсиса.

Хирургическое вмешательство

При остром завороте с нарушением кровоснабжения показана немедленная операция.

Декомпрессия кишки — расправление участка.

Резекция некротизированных участков — при гангрене.

Фиксация кишечника — для предотвращения рецидива.

Заворот кишок у детей

Особое внимание нужно уделять маленьким пациентам. У них симптомы могут быть менее специфичными, а течение — более молниеносным.

У малышей часто встречается инвагинация — форма заворота, при которой одна часть кишечника входит в просвет другой.

Особенности у новорождённых и грудничков

Родители должны быть особенно внимательны к поведению и стулу ребёнка.

Беспричинный плач

Ребёнок кричит приступами, подтягивает ноги к животу.

«Малиновое желе» в стуле

Слизь и кровь — специфический симптом инвагинации.

Отказ от еды, вялость

Общие признаки интоксикации.

Когда нужно срочно вызывать скорую

Чем меньше возраст ребёнка, тем меньше времени у родителей на реакцию.

Если боль в животе сопровождается рвотой, отсутствием стула, вздутием, а особенно — потерей сознания, медлить нельзя.

Заворот кишок у животных

Домашние питомцы тоже страдают от подобных проблем. Особенно это актуально для собак крупных пород.

У домашних животных, особенно собак крупных пород, нередко развивается заворот желудка и кишечника. Это состояние также крайне опасно.

Причины у животных

Факторы риска у собак и кошек схожи с человеческими, но есть и свои особенности.

Быстрое поедание пищи

Особенно после физической нагрузки.

Анатомическая предрасположенность

У доберманов, овчарок, догов и лабрадоров — выше риск.

Переедание или вздутие

Может вызвать скручивание желудка с кишечником.

Симптомы у собак и кошек

Владельцы должны знать тревожные признаки и не терять времени.

Сильное беспокойство, отказ от еды

Вздутие живота и рвота

Слабость, обмороки, тахикардия

Неотложные меры

Без оперативного вмешательства животное может погибнуть в течение нескольких часов.

Животное следует срочно доставить в ветеринарную клинику. Без оперативного вмешательства заворот кишок у животных приводит к быстрой гибели.

Профилактика и образ жизни

Заворот кишок легче предупредить, чем лечить. Принятие мер может существенно снизить вероятность развития состояния.

Хотя избежать заворота кишок на 100% невозможно, можно значительно снизить риски.

Рацион и питание

Питание играет важную роль в профилактике кишечных проблем. Соблюдение баланса помогает улучшить моторику.

Больше клетчатки — овощи, фрукты, цельные злаки.

Регулярные приёмы пищи — без переедания и сухомятки.

Физическая активность и контроль веса

Здоровый образ жизни — основа профилактики заворота кишок и других заболеваний ЖКТ.

Умеренные упражнения — особенно после операций.

Избегание тяжёлых нагрузок — в период восстановления.

Мониторинг после операций

В случае наличия факторов риска важно находиться под медицинским наблюдением.

Проверка на спайки — при боли или вздутии.

Плановые осмотры у врача — в случае хронической непроходимости.

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