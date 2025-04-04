Земля попадает под удар магнитной бури: готовимся к 4-5 апреля

После кратковременного покоя, когда геомагнитное поле Земли было относительно стабильным, ученые предупреждают о приближающейся новой волне солнечной активности. Уже 4 апреля ожидается начало магнитной бури, которая может повлечь за собой дискомфорт у метеозависимых людей.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт RolitExpert, по данным ресурса Spaceweather, 4 апреля наша планета окажется под влиянием зоны взаимодействия между быстрым и медленным солнечным ветром, известной как CIR. Эта зона может повлечь за собой геомагнитные колебания класса G1, что может отрицательно повлиять на самочувствие людей, чувствительных к изменениям погоды. Ожидается, что буря продлится минимум до 5 апреля, а при неблагоприятных условиях – даже дольше.

Как влияет CIR на геомагнитное поле Земли?

CIR – это область, где встречаются потоки быстрого и медленного солнечного ветра. В месте столкновения образуется плазменная зона, которая генерирует ударные волны и усиливает магнитные поля. Когда эта зона достигает Земли, она вызывает геомагнитные колебания. Такие явления чаще всего наблюдаются весной и осенью, когда магнитосфера особенно уязвима.

Симптомы и влияние на человека

Геомагнитные колебания могут вызвать изменения артериального давления, усталость, раздражительность, головные боли, нарушения сна и даже сердечные симптомы. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилого возраста, беременные и метеозависимые. Также в группе риска недавно перенес хирургическое вмешательство.

Как оградить себя от воздействия магнитной бури?

Чтобы минимизировать негативное влияние геомагнитных колебаний, рекомендуется:

Обеспечить достаточный сон и отдых.

Пить много чистой воды.

Избегать стрессов и переутомления.

Избегать соленой и жирной пищи.

Уменьшить физические нагрузки.

Не находиться долго под прямыми солнечными лучами.

Прогнозы геомагнитной активности ориентировочные и могут изменяться в режиме реального времени. После 5 апреля ожидается короткий период стабилизации, но в середине апреля возможны новые магнитные волны. Весна – сезон геомагнитной нестабильности, поэтому следите за прогнозами и берегите свое здоровье.