Пятница, 4 апреля, 2025
11 C
Киев
type here...
Статьи
Время чтения 1 мин.

Земля попадает под удар магнитной бури: готовимся к 4-5 апреля

Земля потрапляє під удар магнітної бурі: готуємося до 4-5 квітня

После кратковременного покоя, когда геомагнитное поле Земли было относительно стабильным, ученые предупреждают о приближающейся новой волне солнечной активности. Уже 4 апреля ожидается начало магнитной бури, которая может повлечь за собой дискомфорт у метеозависимых людей.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт RolitExpert, по данным ресурса Spaceweather, 4 апреля наша планета окажется под влиянием зоны взаимодействия между быстрым и медленным солнечным ветром, известной как CIR. Эта зона может повлечь за собой геомагнитные колебания класса G1, что может отрицательно повлиять на самочувствие людей, чувствительных к изменениям погоды. Ожидается, что буря продлится минимум до 5 апреля, а при неблагоприятных условиях – даже дольше.

Как влияет CIR на геомагнитное поле Земли?

CIR – это область, где встречаются потоки быстрого и медленного солнечного ветра. В месте столкновения образуется плазменная зона, которая генерирует ударные волны и усиливает магнитные поля. Когда эта зона достигает Земли, она вызывает геомагнитные колебания. Такие явления чаще всего наблюдаются весной и осенью, когда магнитосфера особенно уязвима.

Симптомы и влияние на человека

Геомагнитные колебания могут вызвать изменения артериального давления, усталость, раздражительность, головные боли, нарушения сна и даже сердечные симптомы. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилого возраста, беременные и метеозависимые. Также в группе риска недавно перенес хирургическое вмешательство.

Как оградить себя от воздействия магнитной бури?

Чтобы минимизировать негативное влияние геомагнитных колебаний, рекомендуется:

  • Обеспечить достаточный сон и отдых.
  • Пить много чистой воды.
  • Избегать стрессов и переутомления.
  • Избегать соленой и жирной пищи.
  • Уменьшить физические нагрузки.
  • Не находиться долго под прямыми солнечными лучами.

Прогнозы геомагнитной активности ориентировочные и могут изменяться в режиме реального времени. После 5 апреля ожидается короткий период стабилизации, но в середине апреля возможны новые магнитные волны. Весна – сезон геомагнитной нестабильности, поэтому следите за прогнозами и берегите свое здоровье.

Горячее за неделю

Новое на сайте

Предыдущая статья
Армия РФ атаковала Харьков и Киевщину: попали в жилой дом, горел автосалон, есть погибшие и раненые
Следующая статья
Как и когда лучше всего сажать картошку: 10 советов огородников

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

31 марта праздник: традиции, приметы и важные события этого дня

0
31 марта – особый день, когда древние церковные...

Солнечная активность 30 марта: стоит ли ожидать магнитных бурь?

0
В воскресенье, 30 марта, значительных магнитных бурь на...

Как сохранить зрение при постоянной работе с гаджетами

0
Постоянная работа по экранам смартфонов и компьютеров может привести...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.