Ziferblat о Евровидении-2025: выступление, которое должно напомнить миру об Украине

Уже совсем скоро в швейцарском городе Базель состоится 69-й международный песенный конкурс Евровидения, где честь представлять Украину выпала группе Ziferblat с композицией Birds of Pray.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт meta, сейчас музыканты активно готовятся к своему выступлению, и недавно приняли участие в еврофестивале в Амстердаме, где пообщались с журналистами французского издания Ouest France. В разговоре с прессой участники коллектива поделились своими ожиданиями от конкурса этого года и озвучили основные задачи, которые ставят перед собой.

«Прежде всего, мы стремимся попасть в финал. Украина уже много лет проходит квалификацию, и мы не хотим нарушать эту позитивную традицию. А если мечтать по-настоящему – то топ-5 и даже победа, которая позволила бы вернуть Евровидение в Украину»,

– рассказал Валентин Лещинский.

Однако для Ziferblat участие в Евровидении – это не только шанс достойно представить себя, но и возможность напомнить о войне, которую Россия развязала против Украины.

«Мы хотим, чтобы каждое наше выступление напоминало людям в Европе о тех страданиях, которые испытывает украинский народ. Для нас важно не только достойно выступить, но и нести правду через музыку»,

– отметил Даниил Лещинский.

Музыканты признались, что надеются благодаря конкурсу открыть новые возможности для своего творчества на европейском рынке.