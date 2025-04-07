Звезда «Игры в кальмара» О Йон Су приговорен к заключению за сексуальные домогательства

Актер О Йон Су, снискавший известность благодаря роли игрока «001» в знаменитом сериале «Игра в кальмара», недавно попал в центр скандала после того, как был осужден за сексуальные домогательства. 80-летний актер получил срок в виде одного года заключения.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Daily Star, в 2022 году женщина, с которой О Йон Су работал в театре, обратилась в суд, обвиняя актера в непристойном поведении. По ее словам, в 2017 году Йон Су без ее разрешения касался ее тела, обнимал и поцеловал щеку. По ее показаниям, все это происходило во время их сотрудничества, и женщина была напугана не только в профессиональном, но и в личном плане.

Сначала суд принял решение о 8 месяцах заключения с испытательным сроком на 2 года, однако впоследствии приговор был изменен и актер получил срок в год. Йон Су, в свою очередь, заявил о своей невиновности и назвал инцидент «проявлением родительских чувств», отметив, что не считает свои действия нападением.

«В таком возрасте предстать перед судом – это очень унизительно. Если я сделал или сказал что-то неуместное, то я готов принять наказание. Но я не считаю, что мои действия приравниваются к нападению. Если во время общения мои слова или действия причинили боль, то я извиняюсь. Все, что я строил 80 лет, мгновенно разбилось. Я опустошен и хочу вернуться туда, где мое место»,

– сказал мужчина в суде.

Этот инцидент стал серьезным ударом по репутации актера, который приобрел мировую известность благодаря своей роли в «Игре в кальмаре» и оказался тяжелым испытанием для его карьеры и личной жизни.