Понедельник, 7 апреля, 2025
1 C
Киев
type here...
Статьи
Время чтения 1 мин.

Звезда «Игры в кальмара» О Йон Су приговорен к заключению за сексуальные домогательства

Зірка «Гри в кальмара» О Йон Су засуджений до ув’язнення за сексуальні домагання

Актер О Йон Су, снискавший известность благодаря роли игрока «001» в знаменитом сериале «Игра в кальмара», недавно попал в центр скандала после того, как был осужден за сексуальные домогательства. 80-летний актер получил срок в виде одного года заключения.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Daily Star, в 2022 году женщина, с которой О Йон Су работал в театре, обратилась в суд, обвиняя актера в непристойном поведении. По ее словам, в 2017 году Йон Су без ее разрешения касался ее тела, обнимал и поцеловал щеку. По ее показаниям, все это происходило во время их сотрудничества, и женщина была напугана не только в профессиональном, но и в личном плане.

Сначала суд принял решение о 8 месяцах заключения с испытательным сроком на 2 года, однако впоследствии приговор был изменен и актер получил срок в год. Йон Су, в свою очередь, заявил о своей невиновности и назвал инцидент «проявлением родительских чувств», отметив, что не считает свои действия нападением.

«В таком возрасте предстать перед судом – это очень унизительно. Если я сделал или сказал что-то неуместное, то я готов принять наказание. Но я не считаю, что мои действия приравниваются к нападению. Если во время общения мои слова или действия причинили боль, то я извиняюсь. Все, что я строил 80 лет, мгновенно разбилось. Я опустошен и хочу вернуться туда, где мое место»,

– сказал мужчина в суде.

Этот инцидент стал серьезным ударом по репутации актера, который приобрел мировую известность благодаря своей роли в «Игре в кальмаре» и оказался тяжелым испытанием для его карьеры и личной жизни.

Горячее за неделю

Политика

Как убрать вдовый холм в домашних условиях? 4 упражнения

0
Если заболевание легко, то две-три недели ежедневного выполнения...
Общество

США могут изменить правила игры для всех пользователей крипты

0
В Соединенных Штатах активно продолжаются обсуждения нового закона о...
Общество

Как восстановить утраченный военный билет: объяснение Минюста

0
Военный билет может быть как электронным, так и бумажным,...
Культура

Королевская сказка не без помех: все расставания Кейт Миддлтон и принца Уильяма

0
Несмотря на всеобщую веру в «королевскую сказку», история...
Экономика

В сервисе GOG может появиться платная подписка на программу поддержки старых игр

0
В ноябре прошлого года онлайн-сервис GOG запустил программу Preservation,...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Цена биткоина опустилась ниже $75 000 на фоне торгового напряжения
Следующая статья
Экранизация «Майнкрафт» превзошла ожидания: $301 млн через несколько дней после премьеры

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Можно ли обналичить криптовалюту в Украине: как и где это лучше всего сделать

0
Узнайте, как обналичить криптовалюту в Украине. Рассматриваем обмен через платформы, P2P-сервисы, криптовалютные банкоматы и банковские счета.

Как скопировать названия нескольких файлов одновременно на MacBook

0
Узнайте, как скопировать названия нескольких файлов одновременно на MacBook. Советы по использованию Finder, Terminal и сторонних приложений.

Украинским водителям придется повторно сдавать экзамены при замене водительских прав: кого касается

0
В Украине водителям, которые впервые получают удостоверение, выдается временный...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.