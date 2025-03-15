15 марта: какой сегодня праздник, приметы и традиции этого дня

Сегодня, 15 марта, мир отмечает ряд важных событий, среди которых Всемирный день защиты прав потребителей. Верующие же в этот день чтят память святых мучеников Агапия и его шестерых собратьев.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «Studway», 15 марта 2025 года – суббота. До наступления Нового года остается 291 день. В Украине продолжается 1116-й день войны.

Церковный праздник 15 марта

В этот день христиане вспоминают святых мучеников Агапия, Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев. Их казнили за то, что они открыто заявили о своей вере, отказавшись отречься от христианства. Среди них был Агапий, который, вдохновившись их примером, сам признал себя христианином и погиб от лап диких зверей.

Что не стоит делать в этот день

Наши предки соблюдали определенные запреты 15 марта:

– Нельзя бездумно тратить деньги.

– Следует носить при себе шпильку как защиту от негативной энергетики.

– Запрещено ссориться и злословить.

Народные приметы

– Если птицы вернулись из водоворота и купаются в воде – ждите похолодания.

– Яркое солнце на закате – к дождю.

– Воробьи громко чирикают – приближаются теплые дни.

– Морозный день – весна будет поздней.

Какие международные праздники приходятся на 15 марта

– Международный день спортивных автогонок – отмечается в третью субботу марта и совпадает с престижной гонкой «12 часов Себринга».

– Всемирный день работников сферы жизнеобеспечения – праздник в честь тех, кто обеспечивает комфортную жизнь общества.

– Международный день борьбы с исламофобией – установлен в 2022 году в память о трагедии в мечети Крайстчерча.

– Всемирный день контактов – посвящен попыткам установить связь с внеземными цивилизациями.

– Международный день переосмысления богатства – напоминает, что настоящее богатство – это не только материальное состояние.

– Всемирный день речей – поощряет развитие ораторских навыков.

– Международный день борьбы с полицейской жестокостью – напоминает о важности соблюдения прав человека.

– Международный день защиты детенышей тюленей – направлен на борьбу с их массовым истреблением.

– Всемирный день защиты прав потребителей – введен в 1962 году после выступления президента США Джона Кеннеди о правах покупателей.

Отметим, что 15 марта именины отмечают Денис, Эммануил, Михаил, Александр, Алексей, Тимофей.