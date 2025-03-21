21 марта праздник: традиции, приметы и важные события этого дня

21 марта – это день, наполненный важными событиями и напоминаниями о ценностях, которые следует беречь. Отмечая эти праздники, мы вспоминаем о природе, искусстве и равноправии, формирующих гармоничный мир.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «Studway», 21 марта 2025 года приходится на пятницу. До Нового года остается 285 дней.

Церковный праздник 21 марта

В православном календаре эта дата посвящена памяти святого Иакова, епископа Катанского. Он жил в VIII веке. и отличался непоколебимой верой. Во времена правления императора Льва III Исавра, когда активно преследовали почитателей икон, Иаков оставался верным традициям и открыто защищал православие. За это он подвергся притеснениям, но не отрекся от своих убеждений. Благодаря своей стойкости и духовной силе, он стал образцом для христиан.

Что не стоит делать в этот день

Избегайте дальних путешествий.

Не подписывать важные документы.

Не одалживать деньги.

Избегать медицинских операций.

Не отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы 21 марта

Если день туманный – возможны заморозки.

Какая сегодня погода, таким будет лето.

Если вернулись жаворонки – весна будет теплой.

Снегопад в этот день предвещает хороший урожай.

Наши предки называли этот день «Вербоносицей», поскольку именно в этот период начинает распускаться ива. Верили, что легкая порка ивовыми веточками помогает исцелиться от болезней и укрепить здоровье.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Этот день был установлен ООН в 1966 году в память трагических событий в Южно-Африканской Республике, когда полиция расстреляла мирную демонстрацию против апартеида. Главная цель – напомнить обществу о важности равноправия и толерантности.

Международный день кукольника

Праздник основан в 2000 году и отмечает искусство кукольных театров. В Украине первый такой театр открылся в Чернигове в 1921 г., а ныне в стране более 30.

Международный день человека с синдромом Дауна

Впервые отмечен в 2006 году по инициативе Европейской ассоциации синдрома Дауна. Дата символическая: 21.03 означает наличие трех копий 21 хромосомы, что является причиной этого синдрома. День призван обратить внимание на потребности людей с этой особенностью и способствовать их интеграции в общество.

Международный день лесов

Начат ООН в 2012 году для привлечения внимания к проблеме вырубки лесов и сохранения экосистем. Ранее существовал как Всемирный день лесного хозяйства, начатый в 1971 году.

Всемирный день домашнего хозяйства

Отмечается с 1982 года, а с 2012 года ежегодно выбирается новая тема. Главная цель – повысить осведомленность о значимости домашнего труда и популяризировать профессию домохозяев.

Всемирный день посадки растений

Этот день напоминает о важности озеленения и защиты окружающей среды. Растения очищают воздух, задерживают влагу, защищают почву и создают уют.

Всемирный день стихотворения

Праздник, инициированный ЮНЕСКО, призван поддерживать литературное творчество. Поэзия существует с древнейших времен, а в Украине особое значение приобрели думы – эпические произведения, которые исполнялись под аккомпанемент кобзы или бандуры. Выдающийся украинский поэт Тарас Шевченко оставил огромное литературное наследие, которое является духовным достоянием нации.

Отметим, что 21 марта праздник именин отмечают Антон, Афанасий, Яков, Кирилл, Филимон, Федор.