25 березня свято: традиції, прикмети та важливі події цього дня

25 березня – це день, наповнений релігійним та історичним змістом, традиціями та важливими подіями.

Як повідомляє Рlitkar з посиланням на сайт «Studway», 25 березня 2025 року – це вівторок. До Нового року залишився 281 день.

Церковне свято 25 березня

В православному календарі 25 березня – це Благовіщення Пресвятої Богородиці. Свято входить до числа 12 головних церковних подій. Саме цього дня архангел Гавриїл приніс Діві Марії звістку про народження Спасителя. З переходом на новоюліанський календар святкування перенесли з 7 квітня на 25 березня.

Одна з найдавніших ікон із сюжетом Благовіщення зберігається в Києво-Софійському соборі. У XI ст. невідомі грецькі майстри створили мозаїку на стовпах вівтарної арки, зобразивши архангела Гавриїла та Богородицю. На іконі Діва Марія тримає у руках веретено з пурпуровою пряжею – за переказами, вона ткала завісу для Єрусалимського храму в момент явлення ангела.

Що не варто робити цього дня

Віддавати щось з дому – можна накликати біду.

Впускати чужих людей у дім – вважається поганою прикметою.

Вдягати новий одяг – він може швидко зіпсуватися.

Народні прикмети та традиції 25 березня

Якщо сьогодні сонячно – буде хороший врожай ярових культур.

Дощ – літо буде багате на гриби.

Якщо чути перший весняний грім – у цьому році буде багато горіхів.

Побачити лелеку – до удачі, а якщо він зв’є гніздо біля дому – в родині скоро буде поповнення.

Якщо 25 березня туман – варто чекати доброго врожаю льону та конопель.

Віряни відвідують церкву або моляться вдома, просячи у Богородиці миру, здоров’я та захисту. Оскільки триває Великий піст, у цей день дозволено їсти рибу. За традицією, в цей день випікали «жайворонків» – булочки у формі птахів, що символізували прихід весни.

Яке сьогодні свято в Україні та світі

День Служби безпеки України

Щороку 25 березня в Україні відзначають професійне свято співробітників СБУ. Воно було встановлене у 2001 році на честь ухвалення Закону про СБУ в 1992 році.

Міжнародний день ненародженої дитини

Цей день присвячений нагадуванню про цінність життя ще ненароджених дітей та важливість захисту материнства.

Міжнародний день солідарності із затриманими та зниклими безвісти співробітниками

Цей день вшановує людей, які зазнали переслідувань або зникли безвісти під час виконання місії в міжнародних організаціях, зокрема ООН.

День рожевої сорочки

Цей день покликаний привернути увагу до проблеми булінгу та сприяти формуванню культури доброти й інклюзії.

Міжнародний день вафель

Любителі солодощів у всьому світі 25 березня святкують День вафель.

Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі

Цей день започаткований ООН у 2007 році, щоб вшанувати пам’ять жертв жорстокої работоргівлі.

День Незалежності Греції

У цей день 1821 року греки оголосили початок революції проти Османської імперії, що в підсумку привело до здобуття незалежності у 1830 році.

Зазначимо, шо 25 березня іменини відзначають Йосип, Василь, Гаврило, Устим, Феодосій, Марія.