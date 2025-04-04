3 легких украинских сериала, которые поднимут настроение

Хотите провести уютный вечер после напряженного дня? Выберите для просмотра легкий украинский сериал – отличный способ расслабиться и подзарядиться позитивом.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт 24 канал, эти сериалы вполне могут стать вашими новыми фаворитами. Выбирайте и наслаждайтесь сегодня.

Домик к счастью, сезон 6

С 31 марта на стриминге «Киевстар ТВ» доступен 6-й сезон «Домик на счастье». В новых сериях главный герой Макс, после предыдущих романтических неудач, снова сталкивается с любовными испытаниями. На этот раз – новая женщина, новые эмоции и еще больше неразберихи. Нам предстоит настоящий любовный квадрат!

Успеть до 30

Эта жизнерадостная комедия рассказывает о трех незнакомках, которые случайно становятся лучшими подругами. Они абсолютно разные, но объединены общей целью: успеть реализовать все мечты к тридцатилетию. В сериале – и забавные провалы, и искренние победы, и многое вдохновение.

Поймать Кайдаша

Современная адаптация бессмертного произведения Ивана Нечуя-Левицкого. Сценаристка Наталья Ворожбит перенесла знакомых из литературы героев – Карпа, Мотрю, Лаврина – в реальной сегодняшней жизни. Как выглядели бы их судьбы в Украине XXI в.? Ответы – в этом проекте, который уже успел покорить сердца миллионов зрителей.