30 марта праздник: традиции, приметы и важные события этого дня

30 марта – это день духовного совершенствования и саморефлексии. Пусть он принесет вам мир, гармонию и светлые мысли.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «Studway», это особый день, богатый традициями, приметами и важными событиями.

Церковный праздник 30 марта

По новому церковному календарю 30 марта чтят память преподобного Иоанна Листвичника – христианского святого, монаха и богослова, жившего в VI-VII вв. Он известен своей книгой «Лестница божественного восхождения», которая является одним из важнейших произведений христианской аскетической литературы. В этот день верующие посещают храмы, молятся святому Иоанну Листвичнику, прося у него помощи в духовном росте и преодолении греховных соблазнов.

Приметы и традиции этого дня

В народе по приметам этого дня определяли будущую погоду:

Если уже зацвели одуванчики – лето будет коротким.

Гуси летят высоко – стоит ожидать обильных осадков.

На берегу уже появились листья, а на ольхе – еще нет, значит, лето будет сухим.

Если начались затяжные дожди – летом будет богатый урожай грибов.

Пчелы вылетают из ульев – весна будет теплой.

Также в этот день в народе выпекали печенье в форме ступенек, считая, что оно поможет семье в духовном развитии и принесет здоровье.

Что можно и нельзя делать 30 марта

В этот день, как и в любой другой церковный праздник, не следует ссориться, оскорблять ближних, завидовать или злословить. Церковь предостерегает от лености и траты времени на пустые развлечения. По народным поверьям, сегодня не стоит носить черную одежду, чтобы избежать неприятностей, а также заниматься тяжелым физическим трудом, шитьем или вязанием.

Поскольку сейчас идет Великий пост, следует воздерживаться от мясных и молочных продуктов, а также помнить, что пост – это не только ограничение в пище, но и духовное очищение и работа над своими мыслями и поступками.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

Кроме церковного праздника сегодня в мире отмечаются и другие важные события:

Международный день нулевых отходов – направлен на привлечение внимания к экологическим проблемам и уменьшение количества мусора.

Всемирный день идли – посвящен традиционному индийскому блюду из риса и чечевицы, которое символизирует здоровое питание.

Всемирный день биполярного расстройства – напоминает о важности понимания и поддержки людей с психическими расстройствами.

Также 30 марта в Украине проходит переход на летнее время в Украине – это происходит каждый год в последнее воскресенье марта для экономии электроэнергии.

Отметим, что 30 марта праздник именин отмечает Иван и Захар.