31 марта праздник: традиции, приметы и важные события этого дня

31 марта – особый день, когда древние церковные обычаи переплетаются с актуальными социальными событиями, напоминая о важности духовного развития, уважения к прошлому и поддержки современных прогрессивных идей.

Этот день отмечается не только религиозными праздниками, но и богат народными традициями.

Церковный праздник 31 марта

Православная церковь Украины 31 марта чтит память священномученика Ипатия Гангрского, преподобного Ипатия Киево-Печерского и преподобного Аполлония Египетского. Этот день знаменует собой начало пятой недели предшествующего Пасхе Великого поста.

Священномученик Ипатий, епископ Гангрский, известный своими чудесами и исцелениями, погиб мученической смертью от рук церковных раскольников.

Ипатий Киево-Печерский, монах-целитель, чьи мощи хранятся в Дальних пещерах, отличался строгим постом и молитвенным даром исцеления.

Преподобный Аполлоний, уединившийся в египетской пустыне, основал монастырь и обратил многих язычников в христианство.

Что не стоит делать 31 марта

Как и в любой религиозный праздник, 31 марта следует избегать:

Нецензурная лексика и ссоры.

Зависти и недобрые мысли.

Отказы в помощи нуждающимся.

Тяжелого физического труда.

Народные приметы и традиции 31 марта

Этот день богат народными приметами:

Теплая и солнечная погода предвещает раннюю весну.

Распускание почек на берегу – признак теплого лета.

Вылет пчел из ульев – до теплой весны.

Традиционно в этот день:

Крестьяне начинают подготовку к посевным работам.

Почитают березу, собирая ее целебные почки.

Праздники в Украине и мире 31 марта

Международный день резервного копирования: Напоминает о важности хранения цифровых данных.

Международный день видимости трансгендеров: Отмечает достижение и стойкость трансгендерных людей.

День флориста Украины: Отмечается на государственном уровне. Это праздник людей, занимающихся цветочным дизайном.

Также в этот день отмечают: Международный день «Объятия медиевиста», День Эйфелевой башни и Международный день декольте.

Отметим, что 31 марта отмечают именины Вениамина, Ивана, Иосифа, Анны.