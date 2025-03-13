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Культура
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5 неочевидных способов использования консилера, которые вас удивят

Консиллер – это настоящий мастхев в косметичке, который помогает скрыть несовершенства, с которыми не всегда справится тональный крем. Но немногие знают, что этот продукт имеет и другие полезные применения.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт OBOZ.UA, профессиональный визажист бренда Estée Lauder Патрик Лоренц в разговоре с французским Cosmopolitan поделился 5 нестандартными способами использования консилера, которые помогут усовершенствовать макияж.

1. Коррекция оттенка тонального основания

Если ваше тональное основание оказалось слишком темным, не спешите его выбрасывать. Консиллер поможет осветить определенные зоны лица, создавая эффект корректирующего контуринга.

Как это сделать?
Нанесите консилер на середину лба, верхнюю часть скул, переносицу, арку Купидона и подбородок. Добавьте немного средства вдоль линии челюсти и тщательно растушуйте. Так вы достигнете гармоничного баланса между тоном кожи и основанием.

2. Смягчение слишком ярких румян

Переборщили с румянами? Не беда! Консиллер поможет приглушить насыщенный цвет и сделать макияж более естественным.

Что делать?
Достаточно нанести несколько капель консилера поверх румян и растушевать пальцем или спонжем. Это позволит получить нежный, натуральный оттенок.

3. Облегчение создания эффекта smoky eyes

Дымчатый макияж глаз смотрится эффектно, но его непросто выполнить. Однако консиллер может значительно упростить этот процесс.

Лайфхак от визажиста:
Смешайте черный карандаш с небольшим количеством консилера на тыльной стороне ладони. Нанесите эту кремовую смесь пальцем на подвижное веко. Затем растушуйте кистью складку век и добавьте тени для завершения образа.

4. Смягчение цвета помады

Если помада оказалась слишком темной, консиллер поможет сделать оттенок более нежным.

Как это сделать?
Смешайте небольшое количество помады с консилером, затем нанесите средство пальцем для создания естественного градиентного эффекта.

5. Идеальные контуры макияжа

Консиллер может помочь сделать макияж более чистоплотным, корректируя мелкие недостатки.

Где же использовать?
Нанесите средство на надбровную дугу для поднятия бровного контура, обведите контур губ для четкости или исправьте недостатки в районе стрелок на глазах.

Благодаря этим простым трюкам вы сможете максимально эффективно использовать консилер и усовершенствовать свой макияж без лишних усилий!

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