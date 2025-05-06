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Культура
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День Матери 11 мая: история праздника, традиции, трогательные поздравления и лучшие открытки

День Матери — особенный праздник, наполненный любовью, благодарностью и теплом. В Украине его отмечают ежегодно во второе воскресенье мая. В 2025 году этот день приходится на 11 мая. Это время, когда мы выражаем признательность самым дорогим людям — нашим мамам. DNEWS рассказывает, как это сделать лучше всего.

История праздника

Традиция чествования матерей уходит корнями в древние времена. В Древней Греции и Риме проводили праздники в честь богинь-матерей. Современный День Матери появился в начале XX века благодаря американке Анне Джарвис, которая в 1908 году организовала первую церемонию в память о своей матери. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником.

В Украине День Матери начали отмечать в 1928 году, но в советский период он был забыт. Лишь в 1999 году праздник получил официальный статус и с тех пор ежегодно отмечается во второе воскресенье мая.

Традиции празднования в Украине

В этот день дети и взрослые выражают свою любовь и благодарность матерям. Принято дарить цветы, открытки, подарки, устраивать семейные обеды и проводить время вместе. В школах и детских садах проходят концерты и утренники, посвящённые мамам.

Многие посещают церкви, где читаются молитвы за здоровье матерей. Также принято вспоминать тех, кто уже ушёл, и возлагать цветы на их могилы.

Трогательные поздравления для мам

Слова, сказанные от сердца, остаются в памяти навсегда. Вот несколько душевных поздравлений, которые вы можете использовать:

В прозе

  • Дорогая мама! Поздравляю тебя с Днём Матери! Спасибо за твою бесконечную любовь, заботу и терпение. Ты — мой ангел-хранитель, мой свет и опора. Пусть каждый день приносит тебе радость, здоровье и счастье. Я тебя очень люблю!
  • Мамочка! В этот особенный день хочу сказать, как сильно я тебя люблю и ценю. Ты — самый дорогой человек в моей жизни. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, теплом и радостью. С Днём Матери!

В стихах

Мама — слово дорогое,
С ним мы в мир приходим свой.
Мама — в жизни всё святое,
Мама — первый наш герой.

Пусть улыбка не сходит с лица,
Пусть здоровье будет крепким всегда.
Ты — наша радость и опора,
С Днём Матери тебя, родная!

Лучшие открытки ко Дню Матери

Открытка — это маленький, но очень тёплый знак внимания. Мы собрали для вас подборку красивых и душевных открыток, которые можно отправить маме лично или через мессенджеры. В коллекции представлены классические, минималистичные, с цветами, сердцами и искренними словами.

День Матери — это повод остановиться в суете повседневной жизни и сказать самые тёплые слова благодарности тем, кто подарил нам жизнь. Не упустите возможность обнять свою маму, сказать ей, как сильно вы её любите, и подарить ей немного счастья.

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