9 лет вместе: почему Роналду не спешит с женитьбой

Криштиану Роналду и модель Джорджина Родригес уже 9 лет вместе. Многие поклонники интересуются, почему они до сих пор не женились. Как оказалось, у Роналду есть ответ на этот вопрос.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «lux.fm», в реалити «I Am Georgina» Джорджина поделилась, что ее часто спрашивают: «Когда же свадьба? ». Однако она подчеркнула, что решение зависит от Криштиана. Сам футболист объяснил, что женитьба для них – это только вопрос времени: «Я всегда говорю, что мы это сделаем сразу, как почувствуем правильный момент. И он это знает». По его словам, это может произойти через год, 6 месяцев или месяц.

Отметим, что Роналду не раз публично называл Джорджину женой. К примеру, во время вручения премии Globe Soccer Awards в декабре он сказал: «Для меня большая честь получить этот трофей. Здесь мой старший сын и моя жена». А в день рождения любимой Криштиану еще больше подогрел слухи, разместив общий снимок с подписью: «Матери, партнерше, подруге, моей жене. С Днем рождения».