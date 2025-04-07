Понедельник, 7 апреля, 2025
1 C
Киев
type here...
Культура
Время чтения 1 мин.

Александр Эллерт стал бездомным в США: комик объяснил свой выбор

Олександр Еллерт став безхатченком у США: комік пояснив свій вибір

Бывший участник «Квартала 95» и победитель шоу «Холостячка» Александр Эллерт уже третий год живет за пределами Украины. В 2022 году он покинул страну и поселился в Соединенных Штатах. Большую часть времени артист проживал в Лос-Анджелесе, однако недавно признался, что остался без жилья.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт unian, об этом Эллерт написал в своем Instagram. В присущей ему иронической форме, хоть и на русском языке, комик сообщил, что больше недели нет постоянного места жительства. По его словам, он сознательно не продлил договор аренды перед началом гастрольного тура, а все личные вещи сдал в хранилище.

«Я теперь бездомный. Уже неделю. Отправляясь в тур, решил не заключать новый договор на аренду. Упаковал все в коробки, отнес в камеру хранения. Посмотрел на вещи – и вспомнил себя, когда уезжал из Донецка… из Киева… А теперь – из Лос-Анджелеса»,

– поделился Эллерт, добавив атмосферное черно-белое фото.

Комик отметил, что со временем осознал: дом – это не стены или мебель, а эмоции, люди и моменты. Именно поэтому он решил жить в движении, путешествуя по США и выступая на сцене.

«Каждый день новый город и я понял, что не вещи и не крыша над головой делают дом… А люди. Незнакомые, знакомые, давно забытые – именно они являются постоянной составляющей. А вещи? Они находятся в коробках. А я – в моменте. В пути. Среди людей. Может быть, именно это и есть мой дом. Увидим»,

– написал артист.

Горячее за неделю

Общество

Как поступить, если ТЦК не внесли информацию о ВЛК в Резерв+

0
Согласно нормам, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) обязаны внести...
Общество

В Сенате США представили законопроект по новым санкциям против России

0
В США сенаторы представили законопроект о новых санкциях против...
Экономика

В оборонном комитете Рады ответили, есть ли угроза «большого наступления» войск РФ на Украину

0
Член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и...
Культура

Элтон Джон поделился переживаниями из-за потери зрения

0
Элтон Джон поделился переживаниями из-за ухудшения зрения. Музыкант...
Статьи

Что такое паническая атака и как с ней справиться: 5 простых способов

0
Узнайте, что такое паническая атака и как с ней справиться. Откройте 5 простых способов управления паникой и уменьшения тревоги в критической ситуации.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Тизер третьего сезона «Игры в кальмара»: неожиданный анонс от Netflix

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Как пол может повлиять на вашу способность слышать

0
Это исследование явилось важным шагом к лучшему пониманию различий...

Нова ера закупівель для армії — Умєров презентував систему DOT-Chain

0

Проблемы с почками и аутоиммунные заболевания: что точно поможет

0
Узнайте, как аутоиммунные заболевания могут повлиять на почки и какие методы лечения помогут улучшить их состояние. Консультация с врачом и правильное лечение.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.