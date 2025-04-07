Александр Эллерт стал бездомным в США: комик объяснил свой выбор

Бывший участник «Квартала 95» и победитель шоу «Холостячка» Александр Эллерт уже третий год живет за пределами Украины. В 2022 году он покинул страну и поселился в Соединенных Штатах. Большую часть времени артист проживал в Лос-Анджелесе, однако недавно признался, что остался без жилья.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт unian, об этом Эллерт написал в своем Instagram. В присущей ему иронической форме, хоть и на русском языке, комик сообщил, что больше недели нет постоянного места жительства. По его словам, он сознательно не продлил договор аренды перед началом гастрольного тура, а все личные вещи сдал в хранилище.

«Я теперь бездомный. Уже неделю. Отправляясь в тур, решил не заключать новый договор на аренду. Упаковал все в коробки, отнес в камеру хранения. Посмотрел на вещи – и вспомнил себя, когда уезжал из Донецка… из Киева… А теперь – из Лос-Анджелеса»,

– поделился Эллерт, добавив атмосферное черно-белое фото.

Комик отметил, что со временем осознал: дом – это не стены или мебель, а эмоции, люди и моменты. Именно поэтому он решил жить в движении, путешествуя по США и выступая на сцене.

«Каждый день новый город и я понял, что не вещи и не крыша над головой делают дом… А люди. Незнакомые, знакомые, давно забытые – именно они являются постоянной составляющей. А вещи? Они находятся в коробках. А я – в моменте. В пути. Среди людей. Может быть, именно это и есть мой дом. Увидим»,

– написал артист.