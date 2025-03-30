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Культура
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Александр Педан рассказал о жизни в одной квартире с Сергеем Притулой

Известный телеведущий Александр Педан вспомнил, как в свое время жил вместе с Сергеем Притулой, когда он был ведущим развлекательных программ.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт ТСН, по словам Александра, он делил квартиру с Притулой еще в период, когда работал в Comedy Club UA. Именно тогда на ТВ ввели обязательное использование украинского и ему нужно было быстро улучшить навыки, чтобы остаться в кадре юмористического шоу. Первоначально Педан нашел репетитора. Им оказался Александр Авраменко – известный сегодня языковед, к тому времени только начинавший карьеру. Однако чтобы еще лучше адаптироваться, ведущий решил временно переехать в Притул в столичную квартиру.

Александр поделился этой историей в подкасте «Оптом и наголову», вспоминая, что это был неординарный период жизни. Ведь вместе с ними в тесном жилье жила не только Притула, но и группа «Скай» в полном составе. К тому же в квартире часто останавливались гости из Тернополя.

«Приняли закон, что ведущие должны вести шоу по-украински. В Comedy Club UA уже искали нового ведущего и мне дали полтора месяца, чтобы выучить язык. Я обратился к репетитору – им стал Александр Авраменко. Он тогда не был популярен, просто преподавал. И он сказал, что нужна украиноязычная среда. Поэтому я перебрался в Притул, а там жила куча людей – Сергей, я, вся группа «Скай» и еще могли тернопольцы приехать»,

– рассказал Педан.

Эти воспоминания ведущий назвал одними из самых ярких в своей жизни, ведь в квартире царила дружеская атмосфера, которая помогла ему быстро овладеть украинским языком.

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