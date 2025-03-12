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Культура
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Александр Терен сообщил, что закрывает свой Ютуб-проект «Отвал ног»

Александр Терен официально сообщил о прекращении работы над проектом «Отвал ног». Однако он не оставляет тему безбарьерности – вместо этого готовит новый, еще более масштабный формат.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «24 канал», по словам Терена, ключевой идейницей и продюсером «Отвала Ног или Allинклюзив» была Наталья Гарипова. Он же активно участвовал в его создании и развитии. Однако продолжение этого формата остановлено. Тем не менее, ветеран отметил, что общество постепенно становится более инклюзивным, а безбарьерность выходит на новый уровень. В то же время, по его мнению, важно смотреть глубже, ведь доступность – это не только пандусы, но возможность для людей с инвалидностью комфортно жить, работать и передвигаться общественными местами.

Александр Терен не только анонсировал закрытие предыдущего формата, но и намекнул на еще более масштабный замысел:

«Радо сообщаю, что планируется новый формат проекта, который будет раскрывать другие грани доступности и позволит не только становиться более сознательными, но и просто наслаждаться контентом!».

Каким будет этот проект, пока остается загадкой. Но, учитывая активную общественную деятельность Терена, можно предположить, что он стремится еще глубже раскрыть тему равных возможностей.

Александр Терен стал главным героем 13-го сезона реалити-шоу «Холостяк», где в финале выбрал Инну Белень. После завершения проекта они пытались строить отношения, однако впоследствии разошлись.

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