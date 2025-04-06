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Культура
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Александр Усик в Голливуде: когда выйдет фильм The Smashing Machine с украинским чемпионом

Олександр Усик у Голлівуді: коли вийде фільм «The Smashing Machine» з українським чемпіоном

В Голливуде готовят к релизу новую спортивную драму, которая особенно заинтересует украинских любителей спорта и кинематографа. Речь идет о фильме The Smashing Machine, в котором снялся украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе – Александр Усик.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт Tribuna.com, картина основана на реальной истории Марка Керра – легендарного американского борца и двукратного чемпиона UFC в тяжелом весе. Его образ воплотит на экране звезда мирового масштаба – Двейн «Скала» Джонсон. Фильм будет рассказывать не только о спортивных взлетах, но и о сложных жизненных вызовах, с которыми столкнулся Керр – в частности, борьбу с личными демонами, болью, травмами и зависимостью.

В ленте Усик исполняет роль Игоря Волчанина – одного из известнейших украинских бойцов смешанных единоборств. Это первый серьезный актерский опыт Усика, и для него эта роль стала исполнением детской мечты.

«С детства хотел сниматься в кино. И когда появилась такая возможность – не колебался. Скала – отличный человек. И вообще, вся команда – это удивительные профессионалы. Будет ли фильм грустным? Нет. Это эмоциональное, настоящее, качественное кино»,

– поделился Усик впечатлениями от съемочного процесса.

Официально подтверждено: премьера фильма в США намечена на 3 октября 2025 года. О старте работы над лентой объявили еще в декабре 2023 года, поэтому проект давно ждут фанаты как боевых искусств, так и спортивного кино. Этот фильм имеет все шансы стать одним из главных спортивных кинопремьер года, а участие украинского чемпиона придает ему особый интерес для отечественной аудитории.

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