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Культура
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Анна Кошмал вторично стала мамой: актриса родила дочь

Анна Кошмал вторично стала мамой. Звезда телесериала «Сваты» родила дочь в одном из киевских роддомов.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «ТСН», как призналась актриса, малыш появился на свет еще 11 марта, однако только сейчас он решил поделиться счастливым известием. Анна не стала скрывать и имя дочери – девочку назвали Софийкой.

«Софейка вошла в чат 11.03.2025. Счастье, весящее 4 кг наконец-то у нас! Мы безгранично счастливы! Большое спасибо всем врачам, которые сделали появление нашей принцессы на свет максимально комфортной и легкой. Спасибо любимому, родным и друзьям за поддержку и любовь. Теперь привыкаем к прекрасному статусу – родители 2-х детей»,

– поделилась Анна в инста-блоге.

Анна Кошмал вдруге стала мамою: акторка народила доньку

Анна Кошмал с дочерью. Фото – instagram.com.

Поклонники и коллеги актрисы засыпали ее поздравлениями, желая малышам крепкого здоровья, а молодой маме – сил и вдохновения на этом особом этапе жизни.

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