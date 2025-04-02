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Культура
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Анна Тринчер 7 лет игнорирует звонки отца: что стало причиной разрыва

Анна Трінчер 7 років ігнорує дзвінки батька: що стало причиною розриву

Анна Тринчер не скрывает, что ее отношения с родным отцом давно разорваны. Она связывает эту непростую ситуацию со своими проблемами в личной жизни, низкой самооценкой и стремлением к успеху и признанию. Уже 7 лет артистка не поддерживает связи с папой и признается, что не испытывает к нему никаких эмоций.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «lux.fm», в интервью в рамках подкаста «Прошу прощения» Анна рассказала, что с самого детства ей приходилось приспосабливаться к настроениям родителей. Она постоянно чувствовала чувство вины, не умела защищать свои границы и считала себя недостаточно ценной. Отец Тринчер, по ее словам, был сосредоточен на своей жизни и редко уделял ей внимание. До 12 лет семья жила вместе, но после развода родителей их контакт постепенно сошел на нет.

Звезда признается: долгое время она воспринимала свои профессиональные достижения как способ доказать отцу, что она достойна его любви и признания. Она мечтала, что однажды он сделает шаг навстречу, но когда это наконец произошло – она отказалась от этого диалога:

«Через 7 лет полного отчуждения мой папа в первый раз позвонил мне. Я так долго ждала этого момента, надеялась, что он когда-нибудь признает мою ценность. Но когда увидела его звонок, просто сбросила его. Я не смогла взять трубку. Внутри нет даже желания услышать его голос. Для меня он – чужой человек».

Анна подчеркивает, что больше не нуждается в этом контакте. Она прошла долгий путь внутреннего исцеления и научилась жить без боли, связанной с прошлым.

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