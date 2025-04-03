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БАДы, которые не работают: 7 популярных добавок, не оправдывающих ожиданий

БАДи, які не працюють: 7 популярних добавок, що не виправдовують очікувань

Многие верят в удивительную силу биодобавок, надеясь улучшить здоровье и самочувствие без изменения образа жизни. Однако диетологи предостерегают: даже самые лучшие добавки не могут заменить полноценный рацион. Эксперт по спортивному питанию Тара Коллингвуд объясняет, какие популярные добавки не оправдывают ожиданий и почему их приобретение – пустая трата денег.

Некоторые из них могут быть не только неэффективными, но и опасными, особенно если принимать их без консультации с врачом. Вместо желаемого эффекта можно получить побочные реакции, брошенные на ветер средства и нулевой результат. Рассмотрим 7 добавок, в действенности которых специалисты сомневаются или даже откровенно не рекомендуют.

Жиросжигатели и предтренировочные комплексы

Многие добавки для сжигания жира содержат кофеин или другие стимуляторы. Они могут временно повышать уровень энергии, но не способствуют длительному снижению веса. Похудение по-прежнему зависит от сбалансированного питания и регулярных физических нагрузок, а не от волшебных капсул. Предтренирующие комплексы также содержат стимуляторы, которые могут вызвать повышенную тревожность, дрожь, скачки давления и бессонницу. Они особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кратковременный эффект не оправдывает возможных рисков.

Детокс-средства и коллаген

Организм человека способен самостоятельно очищаться благодаря работе печени, почек и кишечника. Всевозможные детокс-препараты, обещающие «вывести токсины», на самом деле не приносят пользы. Некоторые даже могут повредить, нарушая водно-солевой баланс организма. Коллаген – популярная добавка, используемая для улучшения состояния кожи, волос и суставов. Однако при пищеварении он расщепляется на аминокислоты так же, как и любой другой белок. Эффект от коллагена ничем не лучше обычного употребления белковых продуктов.

BCAA и бустеры тестостерона

Аминокислоты BCAA активно рекламируют в сфере спортивного питания, но их эффективность переоценена. Если вы получаете достаточное количество белка из пищи или качественного протеина, то дополнительный прием BCAA не имеет смысла. Тестостероновые бустеры, которые можно приобрести в аптеках, обычно содержат растительные экстракты без научно подтвержденного эффекта. Мужчинам с низким уровнем тестостерона следует обратиться к врачу для медицинского обследования, а не полагаться на сомнительные добавки.

Витамин C от простуды

Витамин C играет немаловажную роль в здоровье, но не стоит ожидать от него чудодейственного эффекта. Исследования показывают, что высокие дозы этой добавки не предотвращают простуду и не сокращают ее продолжительность для большинства людей. Гораздо эффективнее получать витамин С из свежих продуктов – цитрусовых, болгарского перца, ягод и зелени. А чрезмерное употребление синтетического витамина может вызвать проблемы с пищеварением или аллергические реакции.

Пищевые добавки могут быть полезны только в случаях, когда организм реально нуждается в определенных веществах. Однако большинство популярных препаратов не дают обещанного эффекта, а иногда даже вредят здоровью. Лучшая стратегия по улучшению самочувствия – это сбалансированный рацион, регулярная физическая активность и здоровый образ жизни, а не дорогие баночки с сомнительным содержанием.

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