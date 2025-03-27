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Культура
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Бен Аффлек впервые высказался о разрыве с Дженнифер Лопес: что стало причиной

Бен Аффлек впервые откровенно рассказал о расставании с Джей Ло. В интервью для GQ он отметил, что между ними не было ссор или конфликтов, которые стали бы основной причиной развода.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт unian, по словам звезды, со временем их чувства просто угасли и они потеряли взаимный интерес. В то же время актер подчеркнул, что до сих пор с большим уважением относится к бывшей жене. Интересно, что накануне кризиса в отношениях Дженнифер Лопес выпустила документальный фильм «Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали», над которой работал и сам Аффлек. В ленте показано, что у них с Лопесом были разные подходы к публичности: Бен пытался сохранять личную жизнь в тайне, а Дженнифер, напротив, охотно делилась подробностями с фанатами. Однако, как подчеркнул актер, эти разногласия не стали причиной их разрыва.

«Нельзя жениться на капитане корабля, а потом заявить, что не любишь воду. Вы должны принимать своего партнера таким, какой он есть, понимая, что вас ждет. Но это не было решающим фактором в нашем расставании»,

– объяснил Аффлек.

Актер также рассказал, что снимался в документальном фильме Лопес добровольно, потому что любил и хотел поддержать. Несмотря на свою закрытость, он согласился поучаствовать в ленте, ведь это было важно для его тогдашней жены.

«Люди любят анализировать расставание, искать какие-то скрытые причины. Но, если честно, все гораздо проще. Не было никакого скандала, драмы или интриг. Это просто история двух людей, пытавшихся разобраться в своих чувствах и найти свое место в жизни»,

– признался Аффлек.

Он добавил, что не хочет вдаваться в детали, поскольку чувствует себя уязвимым и некомфортно из-за чрезмерного внимания к этой теме.

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