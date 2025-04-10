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Культура
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Билл Гейтс раскрыл, сколько денег оставит детям по наследству

Білл Гейтс розкрив, скільки грошей залишить дітям у спадок

Несмотря на то, что Билл Гейтс является одним из самых богатых людей планеты с состоянием, превышающим $101 миллиард, он не планирует передавать в полном объеме свое богатство по наследству потомкам. Об этом основатель Microsoft рассказал во время интервью индийскому подкастеру Раджу Самане.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт lux.fm, предприниматель подтвердил то, о чем неоднократно заявлял ранее: его трое детей – Дженнифер, Рори и Фиби – получат менее 1% от его имущества. Исходя из оценки Forbes, это примерно по $300 миллионов долларов на каждого ребенка.

«Я считаю, что чрезмерные деньги могут навредить. У детей были все возможности: отличное образование, комфортное детство. Но оставить им все – это не помощь, а потенциальное препятствие для их развития»,

– объяснил Гейтс.

Миллиардер настаивает, что не хочет формировать «династию богачей», а мечтает, чтобы его дети построили свою жизнь и реализовали таланты без давления его имени или наследия.

«Я всегда говорил им: в мире много людей, нуждающихся в помощи гораздо больше, чем вы. Именно этим и должен заниматься наш фонд»,

– добавил Гейтс.

Большая часть его капитала и дальше будет вложена в Gates Foundation – международный благотворительный фонд, направляющий ресурсы на улучшение систем здравоохранения, поддержку образования и борьбу с глобальной бедностью.

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