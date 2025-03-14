Бизнес и семья: чем занимается жена Александра Усика

Екатерина и Александр Усики – одна из самых крепких пар в украинском шоубизе. Трудно не заметить, как жена чемпиона поддерживает его во время боев, всегда находясь рядом у ринга. Как выяснилось, это не просто жест поддержки с ее стороны, а личное желание самого Александра.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт lux.fm, в откровенном интервью для Слава+ Екатерина рассказала, что мужчина требует ее присутствия на всех важных событиях, ведь именно ее голос он слышит лучше всего. Для нее это подлинное испытание, поскольку поддержка в такие моменты требует эмоциональной выносливости. Однако даже рождение четвертой дочери не стало причиной исключения – Усик хотел, чтобы жена прилетела в Саудовскую Аравию уже на десятый день после родов. Наконец, из-за травмы Тайсона Фьюри бой отложили на три месяца и Екатерина, оставив трехмесячную дочь с няней и старшую 15-летнюю дочь в Киеве, отправилась к мужу.

Кроме роли преданной жены, Екатерина еще и успешная бизнесвумэн. Она занимается недвижимостью – ее компания скупает объекты в Киеве, часть из которых сдает в аренду. Женщина отмечает, что ее предприятие работает официально и добросовестно уплачивает налоги.