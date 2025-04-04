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Культура
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Брэд Питт и Инес де Рамон испытывают первые трудности в отношениях: что произошло

Бред Пітт і Інес де Рамон переживають перші труднощі у стосунках: що сталося

61-летний голливудский актер Брэд Питт буквально светится от любви до 32-летней Инес де Рамон. Но, по словам инсайдеров, в отношениях пары появились первые трещины.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт lux.fm, недавно в СМИ появилась информация, что запланированная свадьба влюбленных может не состояться. Причина, как оказалось, достаточно обыденна – новый рабочий график актера. Питт сейчас снимает новый фильм в далекой Новой Зеландии, тогда как Инес, управляющая ювелирным брендом, осталась в их доме в Лос-Анджелесе. Разница во времени – 20 часов – существенно усложнила их общение и породила эмоциональную дистанцию.

Впрочем, Брэд не сдается. Он изо всех сил пытается поддерживать романтику в отношениях: присылает Инес подарки, готовит неожиданности и даже приглашает ее в гости в Новую Зеландию. Как уверяют источники, актер искренне влюблен и хочет сохранить эту связь.

Отметим, что их отношения продолжаются с ноября 2022 года. И хотя весной пара должна праздновать третью годовщину, теперь между ними появился вызов, который нужно преодолеть. Несмотря на трудности, инсайдеры добавляют:

«Они действительно счастливы вместе. Брэду импонирует, что Инес не из актерского мира – это лишает их конкуренции или ревности. У каждого из них своя жизнь, но общая любовь».

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