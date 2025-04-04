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Культура
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Будет ли продолжение сериала «Юность»: авторы ответили

Чи буде продовження серіалу «Юнацтво»: автори дали відповідь

После взрывного старта на Netflix сериал «Юность» стремительно стал сенсацией. Только через три недели он привлек внимание миллионов зрителей своей болезненной темой – 13-летний парень, подозреваемый в убийстве школьницы под влиянием мизогонного контента в сети. 15-летний Оуэн Купер, блестяще исполнивший роль Джейми Миллера и мгновенно ставший звездой.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт meta, несмотря на громкую популярность, Купер быстро вернулся к реальности: в понедельник он снова сел за парту в обычной школе на севере Англии.

«Первый день был просто безумный, младшие дети не отходили от меня»,

– признался юноша в интервью.

«Во вторник стало немного проще – лишь несколько суетливых моментов»,

– добавляет он с улыбкой.

Стивен Грэм, сыгравший его отца в сериале и выступивший сопродюсером проекта, признался, что вдохновился на создание «Юности» после реальных трагедий в Ливерпуле:

«Была убита молодая девушка, а затем – трансдевушка-подросток. Как отец я был поражен глубиной души. Это и подтолкнуло меня к созданию сериала, заставляющего задуматься».

Оуэн Купер был избран более чем из 500 претендентов и сразу очаровал Грэма своим присутствием:

«В нем было что-то особенное. Мы импровизировали и я сказал: «Теперь я твой папа, а ты мой сын». И это работало».

Особенностью «Юности» стал формат – каждый эпизод снят в формате одного длинного кадра без монтажа. Грэм уже использовал этот прием в «Точке кипения» и именно Брэд Питт, ставший одним из продюсеров, предложил соблюсти такую же стилистику. Но будет ли продолжение сериала? На этот вопрос Грэм ответил неоднозначно:

«Это завершенная история. Если и появится новый сезон – то о чем-то совсем другом».

«Юность» – не просто сериал, а зеркало нашего времени. И хотя творцы не спешат раскрывать планы, одно понятно: эти имена мы еще услышим не раз.

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