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Культура
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Будут ли украинцы переводить часы на летнее время в 2025 году

Каждый год украинцы традиционно дважды меняли время – осенью на зимнее, а весной на летнее. Но останется ли эта практика актуальной в 2025 году?

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт Zanoza, концепция летнего времени берет начало еще в XVIII в., когда Бенджамин Франклин предложил ее для экономии свеч. Однако официально первой страной, введшей эту практику, стала Германия в 1916 году, пытаясь сэкономить ресурсы во время войны. В Украине первый переход в летнее время состоялся в 1918 году в период существования УНР. С 1981 года эта практика стала ежегодной, а в независимой Украине была закреплена в 1996 году.

Будет ли перевод часов в 2025 году?

В августе 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект, отменяющий сезонный перевод часов. Украина должна остаться на постоянном зимнем времени. Однако он еще не подписан президентом и традиционный перевод времени состоится в 2025 году.

Когда переводим часы?

Так что действующие правила остаются без изменений: 30 марта 2025 в 3:00 стрелки переведут на час вперед, на 4:00.

Итак, основная цель – более эффективное использование светового дня, экономия энергии и удобство в рабочем графике. В то же время все больше стран отказываются от этой практики. Сейчас сезонный перевод времени сохранился только в 60 странах мира, тогда как 140 государств уже от него отказались. Станет ли Украина следующей – зависит от окончательного решения власти.

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