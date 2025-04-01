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Культура
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Бывшая помощница Бекхэма раскрыла новые подробности их романа

Колишня помічниця Бекхема розкрила нові подробиці їх роману

Бывшая помощница Дэвида Бекхэма Ребекка Лоос настаивает, что не лгала об их отношениях. По ее словам, она была не единственной женщиной, с которой у известного футболиста был роман.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «unn», Лоос высказалась об этом в эфире австралийского телешоу 60 Minutes Australia. Она подчеркнула, что не придумывала никакой детали и не придумывала истории о романе с экскапитаном сборной Англии.

«Я никогда не врала. Я всегда говорила правду. Почему? Потому что противостояла одной из самых влиятельных пар в мире медиа, обладающая безграничными ресурсами для пиара и лучших юристов. Единственное, что было у меня – это правда»,

– заявила она.

Лоос также добавила, что этот период ее жизни стал для нее серьезным испытанием, а для преодоления эмоциональных последствий ей понадобилось много времени.

В то же время сам Дэвид Бекхэм неоднократно отрицал все обвинения в неверности и продолжает поддерживать имидж образцового семьянина. Он женат на эксовременнице Spice Girls Виктории с 1999. Пара воспитывает 3-х сыновей и дочь.

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