Бывшая помощница Бекхэма раскрыла новые подробности их романа

Бывшая помощница Дэвида Бекхэма Ребекка Лоос настаивает, что не лгала об их отношениях. По ее словам, она была не единственной женщиной, с которой у известного футболиста был роман.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «unn», Лоос высказалась об этом в эфире австралийского телешоу 60 Minutes Australia. Она подчеркнула, что не придумывала никакой детали и не придумывала истории о романе с экскапитаном сборной Англии.

«Я никогда не врала. Я всегда говорила правду. Почему? Потому что противостояла одной из самых влиятельных пар в мире медиа, обладающая безграничными ресурсами для пиара и лучших юристов. Единственное, что было у меня – это правда»,

– заявила она.

Лоос также добавила, что этот период ее жизни стал для нее серьезным испытанием, а для преодоления эмоциональных последствий ей понадобилось много времени.

В то же время сам Дэвид Бекхэм неоднократно отрицал все обвинения в неверности и продолжает поддерживать имидж образцового семьянина. Он женат на эксовременнице Spice Girls Виктории с 1999. Пара воспитывает 3-х сыновей и дочь.