Что будет с домом Усиков в Ворзеле после оккупации: жена боксера раскрыла планы

Жена боксера Александра Усика впервые поделилась новыми шокирующими подробностями по поводу их дома в Ворзеле, который был захвачен российскими оккупантами в марте 2022 года.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт ТСН, как выяснилось, захват имения был не случайным – захватчики четко знали, чей это дом. Екатерина отмечает, что, по свидетельствам соседей, россияне сознательно направлялись именно в их дом: их привезли на определенном транспорте и не блуждали наугад. За время пребывания вражеских войск территория и само здание потерпели значительные разрушения. Россияне использовали участок для размещения техники, что еще больше повредило территорию. По словам Екатерины, в доме проживает человек, но его состояние далеко от нормального.

«Имение сейчас в очень плохом состоянии. Думаю, что впоследствии мы примем решение его полностью снести и построить что-нибудь новое»,

– рассказала жена боксера в интервью Славе Демину.

Дом Александра и Екатерины Усиков после окупантов. Фото – instagram.com.

После начала полномасштабного вторжения Екатерина Усик вместе с детьми проживает в доме под Киевом. Однако оставаться в нем навсегда она не планирует, ведь для нее недвижимость это инвестиционный актив, а не постоянное место жительства.

«Каждый дом, который я строю, для меня – это временное жилье. Я не привязываюсь к месту, потому что понимаю, что впоследствии его можно продать, сдать в аренду или найти другое назначение»,

– поделилась жена Усика.

Таким образом, семья боксера не только приходит в себя от последствий оккупации, но и рассматривает перспективы развития в сфере недвижимости.