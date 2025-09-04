Пятый день сентября насыщен событиями, традициями и именами. Это день благодарности, памяти и ярких красок. В статье от DNEWS вы найдёте информацию о международных, национальных, религиозных, профессиональных и необычных праздниках, а также узнаете, кому стоит пожелать счастья в именины, какие приметы действуют в этот день, и что вошло в историю 5 сентября.
Основные праздники, признанные во всем мире
Среди наиболее значимых дат этой недели особенно выделяются инициативы с глобальным посылом. Они направлены на помощь обществу и развитие культуры добрых дел.
Международный день благотворительности
5 сентября мир вспоминает мать Терезу Калькуттскую — символ милосердия и жертвенности. Именно в годовщину её смерти учреждён Международный день благотворительности, который отмечается с 2012 года под эгидой ООН. Миссия праздника — популяризация идеи помощи нуждающимся и признание вклада благотворителей. Мать Тереза основала орден Миссионеров милосердия и посвятила более полувека помощи больным, бездомным и сиротам. За это она была удостоена Нобелевской премии мира в 1979 году.
Всемирный день самосы
Пирожки самоса с хрустящей корочкой и пряной начинкой отмечают 5 сентября как гастрономический праздник. Исторически блюдо пришло из Индии, но завоевало сердца гурманов по всему миру. В этот день в ресторанах проходят тематические акции, а блогеры публикуют рецепты и фото домашней самосы, вдохновляя на кулинарные подвиги.
Необычные и весёлые праздники, которые поднимают настроение
Есть даты, созданные для улыбки. И 5 сентября полон таких поводов.
День опозданий
Этот день посвящён тем, кто вечно не успевает. День опозданий появился в США как юмористическая инициатива, позволяющая нарушить рутину и дать себе поблажку. Опоздали на встречу? В этот день это не только простительно, но и празднично. Главное — не делать из этого привычки на каждый день.
Оранжевый день
Осень только вступает в свои права, но уже начинает расцвечивать природу золотыми и оранжевыми тонами. Оранжевый день символизирует тепло, творчество и эмоциональную открытость. Люди украшают дома, наряжаются в тёплые оттенки и делятся фотографиями с тематическим декором. Это визуальный праздник, который становится всё более популярным.
Культурные и государственные праздники в разных странах
Наряду с международными датами, 5 сентября в разных уголках планеты проходит множество национальных торжеств.
В Бразилии — День Амазонки
Это дата подчёркивает важность сохранения уникального природного наследия. В Бразилии проводятся акции, концерты и просветительские мероприятия, посвящённые экологии и устойчивому развитию бассейна Амазонки.
День Вильнюса в Литве
Столица Литвы чествует свою историю и современность. По улицам города проходят костюмированные шествия, выставки, лекции и музыкальные программы.
День учителя в Индии и Сингапуре
5 сентября в Индии совпадает с днём рождения философа и второго президента страны Сарвепалли Радхакришнана, благодаря чему стал национальным праздником учителей. В Сингапуре также чествуют работников образования, подчеркивая их роль в формировании будущих поколений.
Профессиональные и тематические даты
Этот день наполнен значимыми событиями для целого ряда профессий и общественных инициатив.
День инженера в Египте
Инженеры Египта 5 сентября принимают поздравления и участвуют в форумах, посвящённых новым технологиям и инфраструктуре. Профессия инженера здесь высоко уважается и имеет стратегическое значение.
День психоаналитика в США
Эта дата подчёркивает важность ментального здоровья. День психоаналитика — напоминание о том, как важна психологическая поддержка в современном мире.
Другие профессиональные даты:
- День продовольственного банка
- Национальный день пенсионного плана (401k)
- День «Возьми свои манеры на работу»
- День встречи болельщиков перед игрой (тейлгейтинг)
Религиозные события и церковные даты 5 сентября
Духовные праздники напоминают о святых и событиях, которые имеют значение для верующих.
День святого мученика Лупа
В православной традиции вспоминают Лупа Солунского — воина и мученика, который был верен Христу до конца своих дней. Он пострадал за веру в IV веке и стал символом стойкости.
День святой Терезы Калькуттской
Католическая церковь в этот день почитает канонизированную мать Терезу. Её миссия — любовь, сострадание и служение беднейшим из бедных — вдохновляет миллионы людей по всему миру.
Народные приметы и запреты, связанные с датой
Согласно народной традиции, 5 сентября — Луп Брусничник. Название связано с урожаем брусники, а также с погодными приметами.
Приметы дня:
- Если вечером появился туман — скоро будет тепло
- Карканье ворон к похолоданию
- Журавли в отлёте — зима настанет рано
- Гром предвещает морозную зиму
Чего избегать 5 сентября:
- Не стоит увольняться или начинать новые дела
- Женщинам не рекомендуют расчёсываться и подметать
- Не берите в руки острые предметы
- Избегайте ссор, особенно с родными
- Не подбирайте найденные деньги
- Не стойте на перекрёстках — это дурная примета
Кто празднует именины
Церковный календарь указывает, что 5 сентября отмечают именины:
- Женщины: Елизавета
- Мужчины: Иван, Николай, Ян, Павел, Фёдор, Ефрем
Если ребёнок родился в этот день, священники советуют выбирать имя из числа праздничных.
События в истории, случившиеся 5 сентября
Значимые даты и исторические повороты добавляют важности этому дню.
- 1494 — битва при Рапалло: победа франко-итальянских войск
- 1698 — Пётр I ввёл налог на бороды
- 1781 — морское сражение в Чесапикской бухте
- 1852 — открытие первой бесплатной библиотеки в Великобритании
- 1905 — Портсмутский мир: поражение Российской империи
- 1971 — первый в Западной Европе памятник Тарасу Шевченко
- 1977 — старт зонда Voyager-1
- 1988 — первая смерть от СПИДа в СССР
- 1997 — саммит Украина – ЕС в Киеве
- 2004 — отравление Виктора Ющенко
Кто родился 5 сентября
- 1568 — Томмазо Кампанелла, философ
- 1870 — Владимир Сікевич, генерал УНР
- 1912 — Джон Кейдж, композитор
- 1946 — Фредди Меркьюри, музыкант
- 1964 — Сергей Лозница, режиссёр
- 1976 — Татьяна Гуцу, гимнастка
5 сентября — это день, в котором удивительным образом сочетаются серьёзные международные инициативы, весёлые и творческие поводы, культурные и религиозные торжества. В эту дату можно задуматься о добрых делах, приготовить ароматную самосу, поздравить педагогов или просто надеть что-то яркое и солнечное. Праздник найдётся для каждого.
