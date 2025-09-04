Пятый день сентября насыщен событиями, традициями и именами. Это день благодарности, памяти и ярких красок. В статье от DNEWS вы найдёте информацию о международных, национальных, религиозных, профессиональных и необычных праздниках, а также узнаете, кому стоит пожелать счастья в именины, какие приметы действуют в этот день, и что вошло в историю 5 сентября.

Основные праздники, признанные во всем мире

Среди наиболее значимых дат этой недели особенно выделяются инициативы с глобальным посылом. Они направлены на помощь обществу и развитие культуры добрых дел.

Международный день благотворительности

5 сентября мир вспоминает мать Терезу Калькуттскую — символ милосердия и жертвенности. Именно в годовщину её смерти учреждён Международный день благотворительности, который отмечается с 2012 года под эгидой ООН. Миссия праздника — популяризация идеи помощи нуждающимся и признание вклада благотворителей. Мать Тереза основала орден Миссионеров милосердия и посвятила более полувека помощи больным, бездомным и сиротам. За это она была удостоена Нобелевской премии мира в 1979 году.

Всемирный день самосы

Пирожки самоса с хрустящей корочкой и пряной начинкой отмечают 5 сентября как гастрономический праздник. Исторически блюдо пришло из Индии, но завоевало сердца гурманов по всему миру. В этот день в ресторанах проходят тематические акции, а блогеры публикуют рецепты и фото домашней самосы, вдохновляя на кулинарные подвиги.

Необычные и весёлые праздники, которые поднимают настроение

Есть даты, созданные для улыбки. И 5 сентября полон таких поводов.

День опозданий

Этот день посвящён тем, кто вечно не успевает. День опозданий появился в США как юмористическая инициатива, позволяющая нарушить рутину и дать себе поблажку. Опоздали на встречу? В этот день это не только простительно, но и празднично. Главное — не делать из этого привычки на каждый день.

Оранжевый день

Осень только вступает в свои права, но уже начинает расцвечивать природу золотыми и оранжевыми тонами. Оранжевый день символизирует тепло, творчество и эмоциональную открытость. Люди украшают дома, наряжаются в тёплые оттенки и делятся фотографиями с тематическим декором. Это визуальный праздник, который становится всё более популярным.

Культурные и государственные праздники в разных странах

Наряду с международными датами, 5 сентября в разных уголках планеты проходит множество национальных торжеств.

В Бразилии — День Амазонки

Это дата подчёркивает важность сохранения уникального природного наследия. В Бразилии проводятся акции, концерты и просветительские мероприятия, посвящённые экологии и устойчивому развитию бассейна Амазонки.

День Вильнюса в Литве

Столица Литвы чествует свою историю и современность. По улицам города проходят костюмированные шествия, выставки, лекции и музыкальные программы.

День учителя в Индии и Сингапуре

5 сентября в Индии совпадает с днём рождения философа и второго президента страны Сарвепалли Радхакришнана, благодаря чему стал национальным праздником учителей. В Сингапуре также чествуют работников образования, подчеркивая их роль в формировании будущих поколений.

Профессиональные и тематические даты

Этот день наполнен значимыми событиями для целого ряда профессий и общественных инициатив.

День инженера в Египте

Инженеры Египта 5 сентября принимают поздравления и участвуют в форумах, посвящённых новым технологиям и инфраструктуре. Профессия инженера здесь высоко уважается и имеет стратегическое значение.

День психоаналитика в США

Эта дата подчёркивает важность ментального здоровья. День психоаналитика — напоминание о том, как важна психологическая поддержка в современном мире.

Другие профессиональные даты:

День продовольственного банка

Национальный день пенсионного плана (401k)

День «Возьми свои манеры на работу»

День встречи болельщиков перед игрой (тейлгейтинг)

Религиозные события и церковные даты 5 сентября

Духовные праздники напоминают о святых и событиях, которые имеют значение для верующих.

День святого мученика Лупа

В православной традиции вспоминают Лупа Солунского — воина и мученика, который был верен Христу до конца своих дней. Он пострадал за веру в IV веке и стал символом стойкости.

День святой Терезы Калькуттской

Католическая церковь в этот день почитает канонизированную мать Терезу. Её миссия — любовь, сострадание и служение беднейшим из бедных — вдохновляет миллионы людей по всему миру.

Народные приметы и запреты, связанные с датой

Согласно народной традиции, 5 сентября — Луп Брусничник. Название связано с урожаем брусники, а также с погодными приметами.

Приметы дня:

Если вечером появился туман — скоро будет тепло

Карканье ворон к похолоданию

Журавли в отлёте — зима настанет рано

Гром предвещает морозную зиму

Чего избегать 5 сентября:

Не стоит увольняться или начинать новые дела

Женщинам не рекомендуют расчёсываться и подметать

Не берите в руки острые предметы

Избегайте ссор, особенно с родными

Не подбирайте найденные деньги

Не стойте на перекрёстках — это дурная примета

Кто празднует именины

Церковный календарь указывает, что 5 сентября отмечают именины:

Женщины: Елизавета

Мужчины: Иван, Николай, Ян, Павел, Фёдор, Ефрем

Если ребёнок родился в этот день, священники советуют выбирать имя из числа праздничных.

События в истории, случившиеся 5 сентября

Значимые даты и исторические повороты добавляют важности этому дню.

1494 — битва при Рапалло: победа франко-итальянских войск

1698 — Пётр I ввёл налог на бороды

1781 — морское сражение в Чесапикской бухте

1852 — открытие первой бесплатной библиотеки в Великобритании

1905 — Портсмутский мир: поражение Российской империи

1971 — первый в Западной Европе памятник Тарасу Шевченко

1977 — старт зонда Voyager-1

1988 — первая смерть от СПИДа в СССР

1997 — саммит Украина – ЕС в Киеве

2004 — отравление Виктора Ющенко

Кто родился 5 сентября

1568 — Томмазо Кампанелла, философ

1870 — Владимир Сікевич, генерал УНР

1912 — Джон Кейдж, композитор

1946 — Фредди Меркьюри, музыкант

1964 — Сергей Лозница, режиссёр

1976 — Татьяна Гуцу, гимнастка

5 сентября — это день, в котором удивительным образом сочетаются серьёзные международные инициативы, весёлые и творческие поводы, культурные и религиозные торжества. В эту дату можно задуматься о добрых делах, приготовить ароматную самосу, поздравить педагогов или просто надеть что-то яркое и солнечное. Праздник найдётся для каждого.

Ранее мы писали о том, какие праздники и выходные дни будут в сентябре 2025 в Украине: полный календарь