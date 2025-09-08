В каждом календарном дне скрыты уникальные события, профессии, традиции и интересные поводы для радости. 9 сентября — не исключение. В этом материале от DNEWS рассказываем, какие праздники отмечаются в Украине и по всему миру в этот день, почему они важны и что стоит знать каждому.
Международные праздники 9 сентября
Переходя к международным событиям, стоит отметить, что 9 сентября объединяет людей по всему миру в любви к красоте, логике и даже… плюшевым мишкам.
Международный день красоты
Праздник, посвящённый признанию эстетики во всех её проявлениях. В этот день благодарят косметологов, визажистов, парикмахеров, стилистов, а также всех, кто связан с индустрией красоты. Он напоминает о том, что красота бывает как внешней, так и внутренней — и обе заслуживают восхищения.
Международный день судоку
Эта дата посвящена логической головоломке, которая покорила миллионы людей по всему миру. Судоку не только развивает интеллект, но и помогает расслабиться. В этот день проводятся турниры и онлайн-челленджи, посвящённые этой игре.
День плюшевого медвежонка
Трогательный и немного детский праздник, который вызывает улыбку у каждого. Он создан, чтобы напомнить о тёплых воспоминаниях детства. В некоторых странах проходят акции в поддержку детских домов и благотворительные инициативы.
День лука
Гастрономический праздник, который прославляет один из самых универсальных и полезных овощей. Лук активно используют в кулинарии и медицине. Считается, что он помогает бороться с простудой и укрепляет иммунитет.
Профессиональные праздники, которые отмечают 9 сентября
После международных дат обратим внимание на тех, кто сегодня празднует свой профессиональный день. Эти люди вносят заметный вклад в общество, и их труд стоит отметить отдельно.
День дизайнера-графика
Графические дизайнеры создают визуальные решения, от которых зависит восприятие информации, брендов и даже эмоций. В этот день дизайнеров поздравляют с их вкладом в цифровой и печатный мир. Особенно часто празднуют те, кто работает с брендингом, веб-дизайном и рекламной продукцией.
День тестировщика
Этот праздник известен в IT-среде. Тестировщики программного обеспечения проверяют, чтобы продукты были надёжными, функциональными и безопасными. Без их работы ни одно приложение не дошло бы до пользователя без ошибок.
День администраторов и менеджеров (Бразилия)
В Бразилии этот день посвящён управленцам и офисным сотрудникам, на которых держится корпоративная деятельность. Проводятся форумы, тренинги и благодарственные мероприятия.
Национальные и религиозные праздники 9 сентября
В разных странах 9 сентября может быть наполнен патриотическим или духовным смыслом. Эти праздники отмечаются на государственном или религиозном уровне.
День независимости Таджикистана
9 сентября 1991 года Таджикистан провозгласил независимость от СССР. Сегодня это главный государственный праздник, сопровождаемый парадами, концертами и выступлениями первых лиц страны.
День освобождения Измира (Турция)
В Турции это важная дата, связанная с историей Турецкой войны за независимость. 9 сентября 1922 года Измир был освобождён от оккупации. В этот день проходят памятные мероприятия, патриотические шествия и возложения цветов.
День памяти жертв Холокоста и преступлений на расовой почве (Словакия)
Словакия чтит память невинных жертв Второй мировой войны. Этот день напоминает о важности сохранения мира, толерантности и прав человека.
День мучеников (Афганистан)
День памяти и скорби по погибшим за свободу страны. Обычно сопровождается траурными церемониями, возложением венков и минутой молчания.
Католическое свято святого Петра Клавера
Пётр Клавер — католический святой, посвятивший свою жизнь помощи рабам. Его почитают как символа борьбы за права человека и гуманности.
День памяти преподобного Пимена Великого (православный календарь)
Святой Пимен — один из наиболее почитаемых отшельников Древней Руси. Он является примером духовной стойкости и смирения.
Необычные и гастрономические праздники
Некоторые праздники звучат нестандартно, но именно они придают особое настроение дню. 9 сентября — богат на такие необычные поводы.
День прекрасного чудака (Wonderful Weirdos Day)
В США и Канаде этот день посвящён людям, которые не боятся быть собой. Он воспевает индивидуальность, уникальность и право быть «странным» в лучшем смысле.
День принятия Калифорнии в состав США (California Admission Day)
Именно 9 сентября 1850 года Калифорния стала 31-м штатом США. Сегодня это официальный праздник, особенно в западной части страны.
День стейка с чёрным перцем
Праздник для гурманов, которые любят изысканную кухню. Это повод приготовить особое блюдо и отметить вкус жизни.
День «Я люблю еду» (National «I Love Food» Day)
Символичный праздник для всех, кто ценит гастрономию. Отличный повод порадовать себя любимыми блюдами и не отказывать себе в удовольствии.
День вкусняшки (National Ants on a Log Day)
Американский праздник, посвящённый простому блюду из сельдерея с арахисовым маслом и изюмом. Его часто готовят детям как полезный перекус.
Исторические события 9 сентября
История мира хранит множество событий, произошедших именно 9 сентября. Некоторые из них стали определяющими для целых стран и народов.
- 1776 — Объединённые Колонии официально стали называться Соединёнными Штатами Америки.
- 1886 — Подписана Бернская конвенция об авторском праве.
- 1913 — Пётр Нестеров впервые выполнил «мёртвую петлю».
- 1970 — Старт серийного производства автомобилей ВАЗ-2101 («Жигули»).
- 1971 — Релиз легендарного альбома Джона Леннона «Imagine».
- 2006 — Первый полёт в космос женщины украинского происхождения — Гайдемари Стефанишин-Пайпер.
Народные приметы и запреты на 9 сентября
Народная мудрость передавалась веками. Многие традиции и запреты на 9 сентября имеют глубокий смысл и связаны с наблюдением за природой.
Приметы
- Кошка фирчит — к ненастью.
- Ветер ночью — днём будет дождь.
- Хмары движутся против ветра — к ухудшению погоды.
- Кто пьёт сок рябины с 9 сентября — не болеет зимой.
Что нельзя делать
- Не стойте долго на пороге — к беде в доме.
- Не сватайтесь — брак будет неудачным.
- Не давайте в долг — можно отдать своё благополучие.
- Не рвите чужие ягоды и не ломайте рябину — это плохая примета.
Именинники 9 сентября
В этот день принято поздравлять обладателей следующих имён:
Анфиса, Александр, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Нікон, Сава, Степан, Ян.
Знаменитости, родившиеся 9 сентября
- Иван Котляревский (1769) — основоположник новой украинской литературы.
- Луиджи Гальвани (1737) — итальянский учёный, открывший основы электрофизиологии.
- Отис Реддинг (1941) — американский певец в стиле соул.
- Адам Сэндлер (1966) — актёр и комик.
- Горан Вишнич (1972) — актёр хорватского происхождения.
