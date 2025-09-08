В каждом календарном дне скрыты уникальные события, профессии, традиции и интересные поводы для радости. 9 сентября — не исключение. В этом материале от DNEWS рассказываем, какие праздники отмечаются в Украине и по всему миру в этот день, почему они важны и что стоит знать каждому.

Международные праздники 9 сентября

Переходя к международным событиям, стоит отметить, что 9 сентября объединяет людей по всему миру в любви к красоте, логике и даже… плюшевым мишкам.

Международный день красоты

Праздник, посвящённый признанию эстетики во всех её проявлениях. В этот день благодарят косметологов, визажистов, парикмахеров, стилистов, а также всех, кто связан с индустрией красоты. Он напоминает о том, что красота бывает как внешней, так и внутренней — и обе заслуживают восхищения.

Международный день судоку

Эта дата посвящена логической головоломке, которая покорила миллионы людей по всему миру. Судоку не только развивает интеллект, но и помогает расслабиться. В этот день проводятся турниры и онлайн-челленджи, посвящённые этой игре.

День плюшевого медвежонка

Трогательный и немного детский праздник, который вызывает улыбку у каждого. Он создан, чтобы напомнить о тёплых воспоминаниях детства. В некоторых странах проходят акции в поддержку детских домов и благотворительные инициативы.

День лука

Гастрономический праздник, который прославляет один из самых универсальных и полезных овощей. Лук активно используют в кулинарии и медицине. Считается, что он помогает бороться с простудой и укрепляет иммунитет.

Профессиональные праздники, которые отмечают 9 сентября

После международных дат обратим внимание на тех, кто сегодня празднует свой профессиональный день. Эти люди вносят заметный вклад в общество, и их труд стоит отметить отдельно.

День дизайнера-графика

Графические дизайнеры создают визуальные решения, от которых зависит восприятие информации, брендов и даже эмоций. В этот день дизайнеров поздравляют с их вкладом в цифровой и печатный мир. Особенно часто празднуют те, кто работает с брендингом, веб-дизайном и рекламной продукцией.

День тестировщика

Этот праздник известен в IT-среде. Тестировщики программного обеспечения проверяют, чтобы продукты были надёжными, функциональными и безопасными. Без их работы ни одно приложение не дошло бы до пользователя без ошибок.

День администраторов и менеджеров (Бразилия)

В Бразилии этот день посвящён управленцам и офисным сотрудникам, на которых держится корпоративная деятельность. Проводятся форумы, тренинги и благодарственные мероприятия.

Национальные и религиозные праздники 9 сентября

В разных странах 9 сентября может быть наполнен патриотическим или духовным смыслом. Эти праздники отмечаются на государственном или религиозном уровне.

День независимости Таджикистана

9 сентября 1991 года Таджикистан провозгласил независимость от СССР. Сегодня это главный государственный праздник, сопровождаемый парадами, концертами и выступлениями первых лиц страны.

День освобождения Измира (Турция)

В Турции это важная дата, связанная с историей Турецкой войны за независимость. 9 сентября 1922 года Измир был освобождён от оккупации. В этот день проходят памятные мероприятия, патриотические шествия и возложения цветов.

День памяти жертв Холокоста и преступлений на расовой почве (Словакия)

Словакия чтит память невинных жертв Второй мировой войны. Этот день напоминает о важности сохранения мира, толерантности и прав человека.

День мучеников (Афганистан)

День памяти и скорби по погибшим за свободу страны. Обычно сопровождается траурными церемониями, возложением венков и минутой молчания.

Католическое свято святого Петра Клавера

Пётр Клавер — католический святой, посвятивший свою жизнь помощи рабам. Его почитают как символа борьбы за права человека и гуманности.

День памяти преподобного Пимена Великого (православный календарь)

Святой Пимен — один из наиболее почитаемых отшельников Древней Руси. Он является примером духовной стойкости и смирения.

Необычные и гастрономические праздники

Некоторые праздники звучат нестандартно, но именно они придают особое настроение дню. 9 сентября — богат на такие необычные поводы.

День прекрасного чудака (Wonderful Weirdos Day)

В США и Канаде этот день посвящён людям, которые не боятся быть собой. Он воспевает индивидуальность, уникальность и право быть «странным» в лучшем смысле.

День принятия Калифорнии в состав США (California Admission Day)

Именно 9 сентября 1850 года Калифорния стала 31-м штатом США. Сегодня это официальный праздник, особенно в западной части страны.

День стейка с чёрным перцем

Праздник для гурманов, которые любят изысканную кухню. Это повод приготовить особое блюдо и отметить вкус жизни.

День «Я люблю еду» (National «I Love Food» Day)

Символичный праздник для всех, кто ценит гастрономию. Отличный повод порадовать себя любимыми блюдами и не отказывать себе в удовольствии.

День вкусняшки (National Ants on a Log Day)

Американский праздник, посвящённый простому блюду из сельдерея с арахисовым маслом и изюмом. Его часто готовят детям как полезный перекус.

Исторические события 9 сентября

История мира хранит множество событий, произошедших именно 9 сентября. Некоторые из них стали определяющими для целых стран и народов.

1776 — Объединённые Колонии официально стали называться Соединёнными Штатами Америки.

— Объединённые Колонии официально стали называться Соединёнными Штатами Америки. 1886 — Подписана Бернская конвенция об авторском праве.

— Подписана Бернская конвенция об авторском праве. 1913 — Пётр Нестеров впервые выполнил «мёртвую петлю».

— Пётр Нестеров впервые выполнил «мёртвую петлю». 1970 — Старт серийного производства автомобилей ВАЗ-2101 («Жигули»).

— Старт серийного производства автомобилей ВАЗ-2101 («Жигули»). 1971 — Релиз легендарного альбома Джона Леннона «Imagine».

— Релиз легендарного альбома Джона Леннона «Imagine». 2006 — Первый полёт в космос женщины украинского происхождения — Гайдемари Стефанишин-Пайпер.

Народные приметы и запреты на 9 сентября

Народная мудрость передавалась веками. Многие традиции и запреты на 9 сентября имеют глубокий смысл и связаны с наблюдением за природой.

Приметы

Кошка фирчит — к ненастью.

Ветер ночью — днём будет дождь.

Хмары движутся против ветра — к ухудшению погоды.

Кто пьёт сок рябины с 9 сентября — не болеет зимой.

Что нельзя делать

Не стойте долго на пороге — к беде в доме.

Не сватайтесь — брак будет неудачным.

Не давайте в долг — можно отдать своё благополучие.

Не рвите чужие ягоды и не ломайте рябину — это плохая примета.

Именинники 9 сентября

В этот день принято поздравлять обладателей следующих имён:

Анфиса, Александр, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Нікон, Сава, Степан, Ян.

Знаменитости, родившиеся 9 сентября

Иван Котляревский (1769) — основоположник новой украинской литературы.

(1769) — основоположник новой украинской литературы. Луиджи Гальвани (1737) — итальянский учёный, открывший основы электрофизиологии.

(1737) — итальянский учёный, открывший основы электрофизиологии. Отис Реддинг (1941) — американский певец в стиле соул.

(1941) — американский певец в стиле соул. Адам Сэндлер (1966) — актёр и комик.

(1966) — актёр и комик. Горан Вишнич (1972) — актёр хорватского происхождения.

Ранее мы писали о том, какие церковные праздники отмечаются в сентябре 2025 года: полный православный календарь.