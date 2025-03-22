Что происходит между Потапом и Каменскими: общее фото вызвало волну слухов

Потап и Настя Каменских, которые в последнее время редко появлялись вместе на публике, наконец-то воссоединились. Звездные супруги встретились в Майами (США), где рэпер выступал с концертом.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт NV, предприниматель и соучредитель Mozgi Entertainment Сергей Маковец поделился снимком, на котором позирует вместе с Потапом и Каменских. Фотографию он сопровождал подписью: «Happy together» («Счастливые вместе»), что сразу вызвало интерес поклонников. Этот кадр, вероятно, сделан в Майами, поскольку именно там, 15 марта, Потап отыграл концерт. Отметим, что Настя Каменских редко появляется рядом с мужем во время его выступлений, Потап нашел временную замену дуэтам. Женские партии в его шоу теперь исполняет Дарья Шевченко – певица из Днепра, которая была участницей Голоса страны-8 и испанской версии шоу La Voz.

После полномасштабного вторжения, Потап взял псевдоним Slavic Balagan и основал в Барселоне офис Mozgi International, где проживает последний год. Настя Каменских часто наведывается в Киев, появляясь на публичных мероприятиях в Украине. Означает ли это полноценное воссоединение с Каменским – покажет время, но их встреча в США стала знаковым событием для фанатов.