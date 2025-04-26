Вознесение Господне — один из самых почитаемых христианских праздников, который завершает светлый пасхальный цикл. Этот день символизирует окончание земного служения Иисуса Христа и Его восхождение на небо к Богу Отцу. Для верующих это не только воспоминание об историческом событии, но и утверждение надежды на вечную жизнь.

В статье DNEWS рассказывает, что означает Вознесение Господне, какие традиции с ним связаны, и когда его будут отмечать в 2025 году.

Когда отмечается Вознесение Господне в 2025 году

Вознесение празднуется на 40-й день после Пасхи, всегда в четверг. Так установлено ещё в раннехристианской традиции и подтверждено церковными канонами.

Дата Вознесения в 2025 году

В 2025 году православная Пасха приходится на 20 апреля. Следовательно, Вознесение Господне будет отмечаться:

в четверг, 29 мая 2025 года

Католики, празднующие Пасху по григорианскому календарю, будут отмечать Вознесение раньше — 1 мая 2025 года.

Что означает праздник Вознесения Господня

Вознесение Господне — это воспоминание о том, как Иисус Христос, после 40 дней пребывания на земле после воскресения, вознёсся на небо во плоти, на глазах учеников. Это событие описано в Евангелии от Луки и в Деяниях апостолов.

Духовный смысл

Христос завершает Своё земное служение;

Вознесение подтверждает Его божественную природу;

Открывается путь спасения для всех верующих;

Это обещание второго пришествия Христа в будущем.

Праздник наполняет верующих радостью, потому что означает победу над смертью и возвращение к Отцу.

Как отмечается Вознесение Господне

Вознесение — это двунадесятый праздник, один из 12 важнейших в православной традиции. Хотя он не имеет столь широкого бытового празднования, как Пасха, он сопровождается богослужениями и духовными размышлениями.

Богослужения

Накануне вечером совершается всенощное бдение;

В сам день праздника — торжественная литургия;

Читаются евангельские отрывки, описывающие Вознесение;

В храмах звучат пасхальные песнопения — праздник считается частью пасхального цикла.

Традиции и обычаи

В народе день называли также «Спас на небесах»;

Принято печь особые лепёшки или пироги;

Украшать дома и иконы зеленью, как предвестие Троицы;

Хозяйки старались закончить посадку огородов к этому дню;

Считалось, что на Вознесение нельзя работать тяжело и сквернословить — чтобы не «загнать в себя благодать».

Народные приметы на Вознесение

В народной культуре праздник Вознесения сопровождался особыми поверьями и приметами:

«Каков день на Вознесение — таково и всё лето»;

«На Вознесение Христово к земле ближе небо» — считалось, что молитвы в этот день особенно слышны;

Люди собирали травы и роса — верили, что они обладают целебной силой.

Можно ли работать на Вознесение

Согласно церковной традиции, работа не запрещена, но рекомендуется посвятить день духовному размышлению, молитве, посещению храма. Тяжёлый физический труд, шумные застолья, ссоры — неуместны в такой день.

Верующие стараются не заниматься огородом, не стричь волосы и не стирать — в знак уважения к празднику.

Что нельзя делать на Вознесение Господне

Хотя строгих запретов нет, в православии принято избегать:

ругани, осуждений, негативных мыслей;

тяжёлого физического труда;

ссор с близкими;

показной суеты.

Вместо этого лучше помолиться, вспомнить близких, проявить милосердие, уделить время семье и внутреннему покою.

Вознесение Господне — это праздник, в котором слились история, вера и надежда. Он напоминает о том, что земная жизнь — это лишь часть пути, и за ней следует духовное вознесение. Для миллионов верующих этот день наполнен особым смыслом — торжественным, светлым и радостным.

В 2025 году православные отметят Вознесение Господне 29 мая, и в этот день храмы вновь наполнятся песнопениями, а души — светом веры.

Ранее мы писали о том, какого числа поминальный день в 2025 году: точная дата и традиции.