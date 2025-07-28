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Все православные праздники и посты августа 2025 года с точными датами, значением и объяснением, как правильно их проводить.
Все православные праздники и посты августа 2025 года с точными датами, значением и объяснением, как правильно их проводить.
Культура
Время чтения 1 мин.

Церковный православный календарь на август 2025: все праздники и посты

Август — один из самых насыщенных духовно месяцев в году. Это время, когда Православная Церковь вспоминает множество святых, чтит чудотворные иконы и призывает верующих к глубокому переосмыслению своей жизни. В августе начинается строгий, но короткий Успенский пост, завершающийся величественным праздником — Успением Пресвятой Богородицы. Также в этом месяце отмечают три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый, каждый из которых имеет особое значение в церковной и народной традиции. Верующим важно понимать, какие даты особо значимы, как правильно провести постные дни, какие молитвы читаются в праздники. Эта статья от DNEWS поможет вам спланировать свой август по церковному календарю, быть в гармонии с духовным ритмом и не упустить ни одной важной даты.

Главные особенности православного календаря августа 2025

Август объединяет в себе как праздники, так и пост, создавая особый духовный настрой. Верующие в это время особенно сосредоточены на молитве, милосердии, соблюдении поста и участии в церковных службах. Пост начинается в середине месяца и длится две недели.

Успенский пост

Успенский пост в 2025 году начинается 14 августа и завершается 27 августа включительно. Этот пост установлен в честь Пресвятой Богородицы и готовит верующих к празднику её Успения. По строгости он сравним с Великим постом. В течение поста запрещается употребление мясной и молочной пищи. В понедельник, среду и пятницу — сухоядение, во вторник и четверг — горячая пища без масла. Рыбу разрешено вкушать только 19 августа в день Преображения Господня.

Три Спаса

В августе принято праздновать три Спаса:

  • 14 августа — Медовый Спас. Начало Успенского поста и праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Принято освящать мёд.
  • 19 августа — Яблочный Спас. Преображение Господне. Освящают яблоки и другие плоды нового урожая.
  • 29 августа — Ореховый Спас. Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Также день выпечки хлеба из муки нового урожая и сбора орехов.

Православные праздники августа по дням

Рассмотрим каждый день месяца с указанием церковных событий, святых и празднуемых икон.

1 августа

  • Обретение мощей преподобного Серафима Саровского
  • Преподобная Макрина, сестра святителя Василия Великого
  • Серафимо-Дивеевская икона Божией Матери «Умиление»

2 августа

  • Пророк Илия
  • Обретение мощей Афанасия Брестского
  • Абалакская и Оршанская иконы Божией Матери

3 августа

  • Неделя 8-я по Пятидесятнице
  • Пророк Иезекииль
  • Обретение мощей княгини Анны Кашинской
  • Преподобные Симеон Салос и Иоанн, его спутник

4 августа

  • Мироносица Мария Магдалина
  • Преподобный Корнилий Переяславский
  • Перенесение мощей священномученика Фоки

5 августа

  • Почаевская икона Божией Матери
  • Икона «Всех скорбящих радость»
  • Священномученик Аполлинарий, епископ Равеннский

6 августа

  • Мученики благоверные князья Борис и Глеб
  • Мученица Христина
  • Преподобный Боголеп Астраханский

7 августа

  • Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы
  • Память V Вселенского Собора
  • Преподобный Макарий Желтоводский

8 августа

  • Священномученики Ермолай, Ермипп и Ермократ
  • Преподобномученица Параскева

9 августа

  • Великомученик и целитель Пантелеимон
  • Блаженный Николай Кочанов, Христа ради юродивый
  • Преподобная Анфиса и 90 сестер её

10 августа

  • Неделя 9-я по Пятидесятнице
  • Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия»
  • Святитель Питирим Тамбовский
  • Апостолы от 70-ти Прохор, Никанор, Тимон и Пармен

11 августа

  • Рождество святителя Николая Чудотворца
  • Мученик Каллиник
  • Мученица Серафима Антиохийская

12 августа

  • Апостолы Сила, Силуан, Крискент, Епенет и Андроник
  • Преподобный Анатолий Оптинский
  • Обретение мощей Германа Соловецкого

13 августа

  • Заговенье на Успенский пост
  • Праведный Евдоким Каппадокиянин
  • Мученица Иулитта Кесарийская

14 августа

  • Начало Успенского поста
  • Изнесение Честных Древ Креста Господня
  • Празднество Всемилостивому Спасу и Богородице

15 августа

  • Блаженный Василий Московский
  • Священномученик Стефан, папа Римский
  • Блаженный Василий Спасо-Кубенский

16 августа

  • Преподобный Антоний Римлянин
  • Преподобные Исаакий, Далмат и Фавст
  • Преподобный Косма отшельник

17 августа

  • Неделя 10-я по Пятидесятнице
  • Казанская-Пензенская икона Божией Матери
  • Семи отроков Ефесских

18 августа

  • Предпразднство Преображения Господня
  • Мученик Понтии Римлянин

19 августа

  • Преображение Господа нашего Иисуса Христа
  • Святитель Феоктист Черниговский

20 августа

  • Попразднство Преображения
  • Обретение мощей святителя Митрофана
  • Преподобномученик Дометий Персянин

21 августа

  • Исповедник Емилиан, епископ Кизический
  • Толгская икона Божией Матери
  • Перенесение мощей Зосимы и Савватия

22 августа

  • Апостол Матфий
  • Мученик Антоний Александрийский
  • Собор Соловецких святых

23 августа

  • Блаженный Лаврентий Калужский
  • Мученики архидиакон Лаврентий, Сикст, Феликиссим, Агапит, Роман

24 августа

  • Неделя 11-я по Пятидесятнице
  • Собор Валаамских и Кемеровских святых
  • Мученик Евпл, архидиакон

25 августа

  • Мученики Фотий и Аникита
  • Священномученик Александр Команский

26 августа

  • Иконы Божией Матери: Минская, Семистрельная, Страстная
  • Перенесение мощей преподобного Максима Исповедника

27 августа

  • Предпразднство Успения
  • Пророк Михей
  • Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского

28 августа

  • Успение Пресвятой Богородицы
  • Окончание Успенского поста
  • Икона Софии Премудрости Божией

29 августа

  • Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа
  • Феодоровская икона Божией Матери
  • Икона «Торжество Пресвятой Богородицы»

30 августа

  • Мученик Мирон пресвитер
  • Свенская и Арматийская иконы Божией Матери

31 августа

  • Неделя 12-я по Пятидесятнице
  • Иконы Божией Матери: «Прибавление ума», «Всецарица»
  • Мученики Флор и Лавр
  • Преподобный Макарий Пеликитский
  • Преподобный Иоанн Рыльский

Что можно и нельзя в православные праздники

Что рекомендуется:

  • Посетить храм и участвовать в литургии
  • Молиться, читать духовную литературу
  • Поддерживать нуждающихся
  • Сохранять душевный покой и смирение

Чего лучше избегать:

  • Скандалов, ссор и злых мыслей
  • Тяжёлой физической работы
  • Употребления спиртного и развлечений

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