Август — один из самых насыщенных духовно месяцев в году. Это время, когда Православная Церковь вспоминает множество святых, чтит чудотворные иконы и призывает верующих к глубокому переосмыслению своей жизни. В августе начинается строгий, но короткий Успенский пост, завершающийся величественным праздником — Успением Пресвятой Богородицы. Также в этом месяце отмечают три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый, каждый из которых имеет особое значение в церковной и народной традиции. Верующим важно понимать, какие даты особо значимы, как правильно провести постные дни, какие молитвы читаются в праздники. Эта статья от DNEWS поможет вам спланировать свой август по церковному календарю, быть в гармонии с духовным ритмом и не упустить ни одной важной даты.

Главные особенности православного календаря августа 2025

Август объединяет в себе как праздники, так и пост, создавая особый духовный настрой. Верующие в это время особенно сосредоточены на молитве, милосердии, соблюдении поста и участии в церковных службах. Пост начинается в середине месяца и длится две недели.

Успенский пост

Успенский пост в 2025 году начинается 14 августа и завершается 27 августа включительно. Этот пост установлен в честь Пресвятой Богородицы и готовит верующих к празднику её Успения. По строгости он сравним с Великим постом. В течение поста запрещается употребление мясной и молочной пищи. В понедельник, среду и пятницу — сухоядение, во вторник и четверг — горячая пища без масла. Рыбу разрешено вкушать только 19 августа в день Преображения Господня.

Три Спаса

В августе принято праздновать три Спаса:

14 августа — Медовый Спас. Начало Успенского поста и праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Принято освящать мёд.

19 августа — Яблочный Спас. Преображение Господне. Освящают яблоки и другие плоды нового урожая.

29 августа — Ореховый Спас. Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Также день выпечки хлеба из муки нового урожая и сбора орехов.

Православные праздники августа по дням

Рассмотрим каждый день месяца с указанием церковных событий, святых и празднуемых икон.

1 августа

Обретение мощей преподобного Серафима Саровского

Преподобная Макрина, сестра святителя Василия Великого

Серафимо-Дивеевская икона Божией Матери «Умиление»

2 августа

Пророк Илия

Обретение мощей Афанасия Брестского

Абалакская и Оршанская иконы Божией Матери

3 августа

Неделя 8-я по Пятидесятнице

Пророк Иезекииль

Обретение мощей княгини Анны Кашинской

Преподобные Симеон Салос и Иоанн, его спутник

4 августа

Мироносица Мария Магдалина

Преподобный Корнилий Переяславский

Перенесение мощей священномученика Фоки

5 августа

Почаевская икона Божией Матери

Икона «Всех скорбящих радость»

Священномученик Аполлинарий, епископ Равеннский

6 августа

Мученики благоверные князья Борис и Глеб

Мученица Христина

Преподобный Боголеп Астраханский

7 августа

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

Память V Вселенского Собора

Преподобный Макарий Желтоводский

8 августа

Священномученики Ермолай, Ермипп и Ермократ

Преподобномученица Параскева

9 августа

Великомученик и целитель Пантелеимон

Блаженный Николай Кочанов, Христа ради юродивый

Преподобная Анфиса и 90 сестер её

10 августа

Неделя 9-я по Пятидесятнице

Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия»

Святитель Питирим Тамбовский

Апостолы от 70-ти Прохор, Никанор, Тимон и Пармен

11 августа

Рождество святителя Николая Чудотворца

Мученик Каллиник

Мученица Серафима Антиохийская

12 августа

Апостолы Сила, Силуан, Крискент, Епенет и Андроник

Преподобный Анатолий Оптинский

Обретение мощей Германа Соловецкого

13 августа

Заговенье на Успенский пост

Праведный Евдоким Каппадокиянин

Мученица Иулитта Кесарийская

14 августа

Начало Успенского поста

Изнесение Честных Древ Креста Господня

Празднество Всемилостивому Спасу и Богородице

15 августа

Блаженный Василий Московский

Священномученик Стефан, папа Римский

Блаженный Василий Спасо-Кубенский

16 августа

Преподобный Антоний Римлянин

Преподобные Исаакий, Далмат и Фавст

Преподобный Косма отшельник

17 августа

Неделя 10-я по Пятидесятнице

Казанская-Пензенская икона Божией Матери

Семи отроков Ефесских

18 августа

Предпразднство Преображения Господня

Мученик Понтии Римлянин

19 августа

Преображение Господа нашего Иисуса Христа

Святитель Феоктист Черниговский

20 августа

Попразднство Преображения

Обретение мощей святителя Митрофана

Преподобномученик Дометий Персянин

21 августа

Исповедник Емилиан, епископ Кизический

Толгская икона Божией Матери

Перенесение мощей Зосимы и Савватия

22 августа

Апостол Матфий

Мученик Антоний Александрийский

Собор Соловецких святых

23 августа

Блаженный Лаврентий Калужский

Мученики архидиакон Лаврентий, Сикст, Феликиссим, Агапит, Роман

24 августа

Неделя 11-я по Пятидесятнице

Собор Валаамских и Кемеровских святых

Мученик Евпл, архидиакон

25 августа

Мученики Фотий и Аникита

Священномученик Александр Команский

26 августа

Иконы Божией Матери: Минская, Семистрельная, Страстная

Перенесение мощей преподобного Максима Исповедника

27 августа

Предпразднство Успения

Пророк Михей

Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского

28 августа

Успение Пресвятой Богородицы

Окончание Успенского поста

Икона Софии Премудрости Божией

29 августа

Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа

Феодоровская икона Божией Матери

Икона «Торжество Пресвятой Богородицы»

30 августа

Мученик Мирон пресвитер

Свенская и Арматийская иконы Божией Матери

31 августа

Неделя 12-я по Пятидесятнице

Иконы Божией Матери: «Прибавление ума», «Всецарица»

Мученики Флор и Лавр

Преподобный Макарий Пеликитский

Преподобный Иоанн Рыльский

Что можно и нельзя в православные праздники

Что рекомендуется:

Посетить храм и участвовать в литургии

Молиться, читать духовную литературу

Поддерживать нуждающихся

Сохранять душевный покой и смирение

Чего лучше избегать:

Скандалов, ссор и злых мыслей

Тяжёлой физической работы

Употребления спиртного и развлечений

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