Август — один из самых насыщенных духовно месяцев в году. Это время, когда Православная Церковь вспоминает множество святых, чтит чудотворные иконы и призывает верующих к глубокому переосмыслению своей жизни. В августе начинается строгий, но короткий Успенский пост, завершающийся величественным праздником — Успением Пресвятой Богородицы. Также в этом месяце отмечают три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый, каждый из которых имеет особое значение в церковной и народной традиции. Верующим важно понимать, какие даты особо значимы, как правильно провести постные дни, какие молитвы читаются в праздники. Эта статья от DNEWS поможет вам спланировать свой август по церковному календарю, быть в гармонии с духовным ритмом и не упустить ни одной важной даты.
Главные особенности православного календаря августа 2025
Август объединяет в себе как праздники, так и пост, создавая особый духовный настрой. Верующие в это время особенно сосредоточены на молитве, милосердии, соблюдении поста и участии в церковных службах. Пост начинается в середине месяца и длится две недели.
Успенский пост
Успенский пост в 2025 году начинается 14 августа и завершается 27 августа включительно. Этот пост установлен в честь Пресвятой Богородицы и готовит верующих к празднику её Успения. По строгости он сравним с Великим постом. В течение поста запрещается употребление мясной и молочной пищи. В понедельник, среду и пятницу — сухоядение, во вторник и четверг — горячая пища без масла. Рыбу разрешено вкушать только 19 августа в день Преображения Господня.
Три Спаса
В августе принято праздновать три Спаса:
- 14 августа — Медовый Спас. Начало Успенского поста и праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Принято освящать мёд.
- 19 августа — Яблочный Спас. Преображение Господне. Освящают яблоки и другие плоды нового урожая.
- 29 августа — Ореховый Спас. Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Также день выпечки хлеба из муки нового урожая и сбора орехов.
Православные праздники августа по дням
Рассмотрим каждый день месяца с указанием церковных событий, святых и празднуемых икон.
1 августа
- Обретение мощей преподобного Серафима Саровского
- Преподобная Макрина, сестра святителя Василия Великого
- Серафимо-Дивеевская икона Божией Матери «Умиление»
2 августа
- Пророк Илия
- Обретение мощей Афанасия Брестского
- Абалакская и Оршанская иконы Божией Матери
3 августа
- Неделя 8-я по Пятидесятнице
- Пророк Иезекииль
- Обретение мощей княгини Анны Кашинской
- Преподобные Симеон Салос и Иоанн, его спутник
4 августа
- Мироносица Мария Магдалина
- Преподобный Корнилий Переяславский
- Перенесение мощей священномученика Фоки
5 августа
- Почаевская икона Божией Матери
- Икона «Всех скорбящих радость»
- Священномученик Аполлинарий, епископ Равеннский
6 августа
- Мученики благоверные князья Борис и Глеб
- Мученица Христина
- Преподобный Боголеп Астраханский
7 августа
- Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы
- Память V Вселенского Собора
- Преподобный Макарий Желтоводский
8 августа
- Священномученики Ермолай, Ермипп и Ермократ
- Преподобномученица Параскева
9 августа
- Великомученик и целитель Пантелеимон
- Блаженный Николай Кочанов, Христа ради юродивый
- Преподобная Анфиса и 90 сестер её
10 августа
- Неделя 9-я по Пятидесятнице
- Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия»
- Святитель Питирим Тамбовский
- Апостолы от 70-ти Прохор, Никанор, Тимон и Пармен
11 августа
- Рождество святителя Николая Чудотворца
- Мученик Каллиник
- Мученица Серафима Антиохийская
12 августа
- Апостолы Сила, Силуан, Крискент, Епенет и Андроник
- Преподобный Анатолий Оптинский
- Обретение мощей Германа Соловецкого
13 августа
- Заговенье на Успенский пост
- Праведный Евдоким Каппадокиянин
- Мученица Иулитта Кесарийская
14 августа
- Начало Успенского поста
- Изнесение Честных Древ Креста Господня
- Празднество Всемилостивому Спасу и Богородице
15 августа
- Блаженный Василий Московский
- Священномученик Стефан, папа Римский
- Блаженный Василий Спасо-Кубенский
16 августа
- Преподобный Антоний Римлянин
- Преподобные Исаакий, Далмат и Фавст
- Преподобный Косма отшельник
17 августа
- Неделя 10-я по Пятидесятнице
- Казанская-Пензенская икона Божией Матери
- Семи отроков Ефесских
18 августа
- Предпразднство Преображения Господня
- Мученик Понтии Римлянин
19 августа
- Преображение Господа нашего Иисуса Христа
- Святитель Феоктист Черниговский
20 августа
- Попразднство Преображения
- Обретение мощей святителя Митрофана
- Преподобномученик Дометий Персянин
21 августа
- Исповедник Емилиан, епископ Кизический
- Толгская икона Божией Матери
- Перенесение мощей Зосимы и Савватия
22 августа
- Апостол Матфий
- Мученик Антоний Александрийский
- Собор Соловецких святых
23 августа
- Блаженный Лаврентий Калужский
- Мученики архидиакон Лаврентий, Сикст, Феликиссим, Агапит, Роман
24 августа
- Неделя 11-я по Пятидесятнице
- Собор Валаамских и Кемеровских святых
- Мученик Евпл, архидиакон
25 августа
- Мученики Фотий и Аникита
- Священномученик Александр Команский
26 августа
- Иконы Божией Матери: Минская, Семистрельная, Страстная
- Перенесение мощей преподобного Максима Исповедника
27 августа
- Предпразднство Успения
- Пророк Михей
- Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского
28 августа
- Успение Пресвятой Богородицы
- Окончание Успенского поста
- Икона Софии Премудрости Божией
29 августа
- Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа
- Феодоровская икона Божией Матери
- Икона «Торжество Пресвятой Богородицы»
30 августа
- Мученик Мирон пресвитер
- Свенская и Арматийская иконы Божией Матери
31 августа
- Неделя 12-я по Пятидесятнице
- Иконы Божией Матери: «Прибавление ума», «Всецарица»
- Мученики Флор и Лавр
- Преподобный Макарий Пеликитский
- Преподобный Иоанн Рыльский
Что можно и нельзя в православные праздники
Что рекомендуется:
- Посетить храм и участвовать в литургии
- Молиться, читать духовную литературу
- Поддерживать нуждающихся
- Сохранять душевный покой и смирение
Чего лучше избегать:
- Скандалов, ссор и злых мыслей
- Тяжёлой физической работы
- Употребления спиртного и развлечений
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