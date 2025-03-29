Даже Disney ошибается: самые плохие мультфильмы студии, разочаровавшие зрителей

Студия Disney создала множество культовых анимационных шедевров, покоривших сердца миллионов. Однако даже гиганты киноиндустрии не застрахованы от неудач. Среди блестящих проектов нашлось место и для тех, кто получил низкие рейтинги и разочаровал фанатов.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «24 канала», Disney создала немало культовых анимаций, но даже у такой легендарной студии бывают неудачные эксперименты. Эти мультфильмы – яркий пример того, что не каждый проект может стать хитом.

Курча Типа (2005)

IMDb: 5.7/10

Rotten Tomatoes: 37%

Главный герой – маленький цыпленок, который по недоразумению поднимает панику, утверждая, что небо падает. Окружение начинает высмеивать птенец, а он стремится доказать свою правоту. Несмотря на интересную идею, фильм подверг критике за посредственную анимацию и недоработанные персонажи. Особенно многие зрители не поняли странного образа отца главного героя, что лишь усугубило всеобщее восприятие ленты.

Не бей копытом (2004)

IMDb: 5.4/10

Rotten Tomatoes: 52%

История рассказывает о жителях фермы, которые объединяются, чтобы спасти свой дом от распродажи. Главными героями становятся лошадь и три коровы, принимаемые за опасную миссию. Несмотря на хорошую анимацию и качественный саундтрек, мультфильм оказался слабым из-за однообразных персонажей и неудачного юмора.

Братик мишка (2003)

IMDb: 6.8/10

Rotten Tomatoes: 37%

События мультфильма разворачиваются в далекие времена ледникового периода. Юный охотник Кинай убивает медведицу, но духи превращают его самого в медведя. Чтобы вернуться в свой мир, он должен понять, что такое подлинное сочувствие. Несмотря на сильный посыл и глубокие темы, в истории не хватает целостности. Она могла стать эмоциональным шедевром, но получилась недоработанной и слишком предсказуемой местами.

Сыграй мою музыку (1946)

IMDb: 6.1/10

Rotten Tomatoes: 58%

Эта лента объединяет девять разных музыкальных историй, каждая из которых наполнена оригинальными песнями и выступлениями известных исполнителей. Однако у мультфильма не было единого сюжета, что сделало его менее интересным для зрителей. Дешевая анимация и неравномерное качество отдельных сегментов также повлияли на восприятие этой работы.